En libertad con cargos cuatro de los cinco detenidos por la reyerta mortal de Cáceres
Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía. HOY

Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre

El juez le impone 800 euros de multa por un delito leve de lesiones y el pago de 350 euros a las víctimas en concepto de responsabilidad civil

A. B. Hernández

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:32

Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía del PP, ha sido condenado como autor de un doble delito de lesiones por el Juzgado de instrucción ... número 4 de Mérida. El regidor dio un puñetazo a un vecino del pueblo pacense y zarandeó a su madre cuando ambos acudieron al Ayuntamiento para mantener un encuentro con él.

