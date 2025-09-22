HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GUARDIA CIVIL
Sucesos en Extremadura

Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza

La Guardia Civil continúa con la investigación para tratar de averiguar cuáles podrían haber sido las motivaciones de guareñense

R. H.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:46

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense Guareña como presunto autor de la tentativa de homicidio a dos jóvenes con una escopeta de caza y por tenencia ilícita de armas.

Las diligencias junto con al detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Don Benito, y la autoridad judicial ha decreto el ingreso en prisión de dicha persona.

Además, ahora, la Guardia Civil continúa con la investigación para tratar de averiguar cuáles podrían haber sido las motivaciones de guareñense, que llevaron a disparar contra estas personas.

Sobre las 1.20 horas del pasado viernes, la Guardia Civil tuvo conocimiento del ingreso hospitalario de dos jóvenes en el Hospital Comarcal de Don Benito-Villanueva de la Serena, quienes supuestamente podrían estar heridos por un arma de fuego.

Tras recibir la primera asistencia de las lesiones causadas, uno de ellos fue trasladado al Universitario de Badajoz con pronóstico de gravedad en ojo, brazo, cabeza y rostro.

Con las gestiones practicadas por el Equipo de Policía Judicial de Villanueva de la Serena y Equipo de Delincuencia Organizada Antidrogas, en el trascurso de la investigación se pudo saber que los hechos habían sucedido en la pedanía guareñense de Torrefresneda, cuando las víctimas viajaban en un vehículo como conductor y ocupante de los asientos delanteros, junto a otras dos personas que ocupaban los traseros.

Uno de sus vecinos portando una escopeta de caza los sorprendía al paso en la vía pública y abría fuego contra ellos, impactando el disparo en la luna delantera y alcanzando la munición a los ocupantes de los asientos delanteros, apunta en nota de prensa la Guardia Civil.

Con las pruebas incriminatorias, horas después del suceso se le detuvo y se le intervino el arma utilizada, y fue trasladado a dependencia oficiales de la Guardia Civil, donde se le instruyeron diligencias como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

Estas diligencias junto con al detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Don Benito, y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

