Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio Los otros cuatro arrestados han sido puestos en libertad con cargos y son investigados por un delito de lesiones

Zona donde se produjo la reyerta mortal del domingo, en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres.

María José Torrejón Cáceres Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

Uno de los cinco detenidos en Cáceres tras la reyerta mortal que este domingo acabó con la vida del nicaragüense Jonathan Espinoza ha ingresado este lunes en prisión investigado por un delito de homicidio. Así lo ha decretado la titular del juzgado número dos tras tomarle declaración. En su auto ha resuelto prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los otros cuatro arrestados han sido puestos en libertad con cargos. En este caso, el juzgado los investiga por un delito de lesiones.

Según ha podido saber este diario, al menos tres de los cinco detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y los 29 años, son de Navalmoral de la Mata y de nacionalidad española. Dos de estos tres jóvenes son estudiantes y viven en Cáceres.

La avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres se despertó este lunes aún consternada por los hechos ocurridos el domingo por la mañana en esta céntrica vía de la capital: la muerte de Jonathan Espinoza, un joven nicaragüense de 25 años que residía desde hacía tres en la ciudad tras verse envuelto en una reyerta cuyas causas están en investigación.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, dio por descartado este lunes el uso de armas blancas en el altercado que acabó con la vida de Jonathan, originario de Ocotal, la ciudad más importante del departamento de Nueva Segovia, situado al norte de Nicaragua.

«Queremos conocer la autopsia para saber qué sucedió y continuar con la investigación», dijo Quintana, quien se mostró muy cauto a la hora de dar información hasta conocer el resultado del examen practicado al cadáver, realizado durante la jornada de ayer . «En principio se descarta el uso de arma blanca, pero hay que ser prudentes porque la autopsia será la que nos diga cuál ha sido la causa de la muerte», insistió. No dio más detalles.

La Policía analiza las imágenes captadas por las cámaras de los establecimientos de la zona para tratar de esclarecer los hechos

Jonathan procedía de la Madrila, tras una noche de fiesta, y entró a comprar en el estanco 24 horas de la avenida Virgen de Guadalupe: la reyerta ocurrió cuando salió del establecimiento

Desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) no facilitaron este lunes ningún dato sobre las causas del fallecimiento de Jonathan. Hay que recordar que el joven permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser atendido en el lugar de los hechos, aunque poco tiempo después trascendió la noticia de su muerte.

A la altura del número 12 de la avenida Virgen de Guadalupe, junto al hotel Alcántara, hay un estanco que permanece abierto las 24 horas del día. Aquí entró Jonathan a las ocho y media de la mañana del domingo, procedente de los bares de copas de la Madrila, una de las zonas de marcha de Cáceres.

Y, según fuentes cercanas al entorno del fallecido, fue al salir del establecimiento cuando se vio envuelto en una pelea cuyos detalles trata de esclarecer ahora la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, con las declaraciones de los cinco detenidos, de los testigos y con la revisión de las cámaras de vigilancia que hay en los establecimientos cercanos. «Estamos analizando las imágenes de toda la zona», dijo Quintana.

Al recepcionista del hotel Alcántara que estaba a esa hora de servicio solo le dio tiempo a ver el cuerpo de la víctima tendido sobre el suelo. No pudo apreciar más detalles tras las cristaleras del establecimiento.

Reacciones

Entre los colectivos que este lunes elevaron las condolencias a la familia del fallecido está Adhex (Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura). «Condenamos la violencia y apelamos a la concordia y al espíritu solidario de nuestra región para trabajar por una convivencia pacífica. Reiteramos la necesidad de apoyar a la juventud en educación en valores. Sabemos que las familias de los detenidos están viviendo momentos difíciles. Ojalá estos hechos no vuelvan a repetirse», expuso Adhex en sus redes sociales.

Ampliar Foto reciente de Jonathan Espinoza, cedida por el entorno de la víctima. HOY

También hizo un comunicado la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis de Coria-Cáceres, que agradece al Ayuntamiento de Cáceres que corra con los gastos del sepelio al tratarse de una familia con pocos recursos usuaria del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). La intención de la familia es incinerar el cuerpo de Jonathan y llevar las cenizas del joven hasta su país natal.

«La muerte del joven Jonathan no puede despacharse como un hecho puntual (...). Vino a Cáceres buscando vida. Encontró la muerte en una avenida que a partir de hoy graba su nombre entre susurros, flores y lágrimas. Que no nos gane la indiferencia porque la violencia no distingue de barrios», escribió Francisco de Borja, presidente vecinal de La Madrila, en redes sociales.

Temas

Cáceres