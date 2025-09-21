¿Qué ha pasado este domingo, 21 de septiembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este domingo 21 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Muere un joven de 25 años tras una reyerta en el centro de Cáceres

Un joven de 25 años ha fallecido este domingo tras una reyerta entre dos grupos de personas en el centro de Cáceres sobre las 8,30 de la mañana. Así lo confirmó a HOY la hermana de la víctima, un joven nicaragüense llamado Yonatan Eduardo Espinoza Castellano. Llevaba tres residiendo en la capital cacereña.

El viento complica el incendio forestal de Valverde de la Vera

Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) intervienen desde anoche en las labores de extinción de un incendio de alta montaña localizado en la zona de La Vera, en el término municipal de Valverde de La Vera. A lo largo de esta tarde el fuego ha visto como empeoraba su situación por el fuerte viento y el Plan Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad por la proximidad a casas aisladas.

El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura

Parece que está tapizado en polipiel, pero es un tejido vinílico fácilmente lavable. Es de color verde agua, tiene ruedas y, aunque la espalda es reclinable y del asiento sale un reposapiés, nadie quiere pasar las horas en ese sillón que forma parte del paisaje de los hospitales extremeños. Y eso que su precio ronda los mil euros. Son los sillones de pacientes que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene en las habitaciones de hospitalización, ese lugar donde los familiares pasan las noches en duermevela y al que nadie quiere acudir porque implica que a alguien cercano le acechan problemas de salud.

Badajoz vuelve a alistarse en la base de Bótoa cinco años después

Niños haciéndose fotos subidos en tanques, familias animando a un equipo que empuja un blindado de 5.000 kilos o amigos compartiendo un plato de jamón en la cantina, bajo una lona de camuflaje. Badajoz ha vuelto a integrarse en la base de Bótoa cinco años después.

El Badajoz profundiza aún más en el fondo de su pozo

El Badajoz confirmó en su estreno en casa su preocupante inicio de temporada tras sufrir la segunda derrota del curso en otros tantos envites, unido a la incomparecencia ante el Azuaga. La desilusionante actuación del cuadro pacense, que se afianza en el fondo de la tabla, empezó a fraguarse con un tempranero gol del Don Benito, obra de Asier. A pesar de que Sergio Tienza mantuvo en el encuentro al equipo local al detener un penalti que él mismo había cometido, los pupilos de Juan Marrero no localizaron la vía para superar a Llera en los más de 88 minutos que sucedieron al 0-1.