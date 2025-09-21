HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Forcejeo en el área en el duelo entre el Badajoz y el Don Benito. Ángel Márquez
Tercera RFEF

El Badajoz profundiza aún más en el fondo de su pozo

Los blanquinegros caen ante el Don Benito en otro mal partido, con Sergio Tienza como protagonista al parar un penalti en la primera parte

Mario Zafra

Badajoz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:28

El Badajoz confirmó en su estreno en casa su preocupante inicio de temporada tras sufrir la segunda derrota del curso en otros tantos envites, ... unido a la incomparecencia ante el Azuaga. La desilusionante actuación del cuadro pacense, que se afianza en el fondo de la tabla, empezó a fraguarse con un tempranero gol del Don Benito, obra de Asier. A pesar de que Sergio Tienza mantuvo en el encuentro al equipo local al detener un penalti que él mismo había cometido, los pupilos de Juan Marrero no localizaron la vía para superar a Llera en los más de 88 minutos que sucedieron al 0-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  2. 2 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  5. 5 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  6. 6 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  7. 7 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  8. 8

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  9. 9 El viento complica el incendio forestal de Valverde de la Vera
  10. 10 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz profundiza aún más en el fondo de su pozo

El Badajoz profundiza aún más en el fondo de su pozo