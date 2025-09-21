El Badajoz profundiza aún más en el fondo de su pozo

El Badajoz confirmó en su estreno en casa su preocupante inicio de temporada tras sufrir la segunda derrota del curso en otros tantos envites, ... unido a la incomparecencia ante el Azuaga. La desilusionante actuación del cuadro pacense, que se afianza en el fondo de la tabla, empezó a fraguarse con un tempranero gol del Don Benito, obra de Asier. A pesar de que Sergio Tienza mantuvo en el encuentro al equipo local al detener un penalti que él mismo había cometido, los pupilos de Juan Marrero no localizaron la vía para superar a Llera en los más de 88 minutos que sucedieron al 0-1.

El varapalo sufrido en el campo del Santa Amalia empujó al técnico del conjunto blanquinegro a realizar tres variaciones en el once titular para su primera cita del curso en el Nuevo Vivero. El técnico valenciano dejó en el banquillo a baluartes como Fran Miranda, Jesús Sánchez y Álex Alegría. Sin embargo, el arranque del partido no pudo resultar más desesperanzador para los intereses de un tembloroso conjunto pacense, pues el Don Benito logró adelantarse en el marcador a los dos minutos de juego. Joselito ejecutó un saque de banda largo que, ya en el interior del área y ante la falta de contundencia a la hora de atacar el balón por parte de los defensores, sobre todo de un Lobato que dejó botar la pelota, Asier se encargó de impulsar el esférico de cabeza por encima de Sergio Tienza.

Badajoz: Sergio Tienza; David Calles, Lobato (Jesús, min. 46), Adri Escudero, Pedro Pata; Pavón (Álex Alegría, min. 46), Gustavo, Jorge Barba, Barrena; Bermu y Borja Domingo. 0 - 1 Don Benito: Llera; Pedro Toro (Osei, min. 70), Rubén Sánchez, Pavón, Joselito; Carlos López, Asier (Imad, min. 61), Moussa; Nando Copete, Higor Rocha (Jean Marco, min. 87) y Cuéllar (Mancha, min. 61). Gol: 0-1: Asier, min. 2.

Árbitro: Cascón Méndez. Expulsó con tarjeta roja directa al técnico visitante José Carlos Prieto (min. 75). También enseñó tarjeta amarilla a los locales Sergio Tienza, Barrena y Borja Domingo, y a los visitantes Carlos López, Llera y Joselito.

Incidencias: Nuevo Vivero. Unos 3.000 espectadores, alrededor de 200 de ellos aficionados del Don Benito.

Tras el tempranero tanto materializado por otro de los candidatos al ascenso, el estado de nerviosismo se instaló tanto en las gradas del Nuevo Vivero como en los propios jugadores del Badajoz. Los pupilos de Juan Marrero atacaron sin orden y abrieron la posibilidad de que el Don Benito lanzase una rápida transición con la que Cuéllar se plantó en una situación de mano a mano ante Sergio Tienza. El guardameta acabó derribando al atacante visitante y provocando un penalti que hacía presagiar lo peor en el bando blanquinegro. Para fortuna de los intereses del cuadro capitalino, que podría haberse visto con una desventaja de dos goles en apenas cinco minutos de partido, Sergio Tienza se redimió del error cometido atajando el lanzamiento desde el punto fatídico por parte de Higor Rocha.

Sin reacción

Ni mucho menos el penalti parado sirvió como impulso anímico para que el Badajoz pisase con más continuidad el área del conjunto dombenitense. Es cierto que durante la primera parte los pupilos de Juan Marrero generaron numerosas situaciones de córner, pero sin conseguir disparar a portería con claridad. Barrena lo intentó por su cuenta con una conducción interior que concluyó con un disparo centrado. En el epílogo del primer acto se produjo una situación de ida y vuelta en la que ambos contendientes pudieron perforar las redes enemigas. Primero, Borja Domingo recibió el balón a la altura del punto de penalti y se giró para ejecutar un zurdazo que salió mordido y detuvo Llera. A continuación, Sergio Tienza salió ganador del mano a mano con Cuéllar.

El encuentro se adentró en la segunda parte, ya desde su inicio con Álex Alegría y Jesús sobre el césped, con la sensación arrastrada del primer acto de que estaba más cerca de llegar un segundo tanto visitante que el gol del empate por parte de un Badajoz lleno de dudas.

Álex Alegría, que aportó una presencia real en el área, con la que generó preocupación en la defensa rival, bajó de cabeza un centro lateral desde el costado derecho para que Borja Domingo anotase a placer su primera diana del curso. Cuando el Nuevo Vivero se preparaba para celebrar el gol, Llera achicó los espacios a gran velocidad y desvió la volea ejecutada por el futbolista valenciano desde el área pequeña.

Con un ritmo bajo en la circulación de balón, que impedía desarbolar el entramado defensivo del Don Benito, el Badajoz volvió a la carga con un centrochut desde el costado derecho de Borja Domingo, que buscaba encontrar el remate de Álex Alegría y acabó tocando en el larguero. Bermu, que fue de los jugadores del cuadro blanquinegro más activos en el desborde en ataque, trató de sorprender a Llera con un disparo de media distancia a la salida en corto de una falta lateral que se marchó a escasos centímetros del palo derecho. Las aspiraciones del elenco de Marrero de, al menos, sumar un punto se desvanecieron en una jugada final en la que el pase de la muerte de Pedro Pata se paseó por el área sin encontrar rematador.