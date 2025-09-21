HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Equipo empuja un blindado de 5.000 kilos en el Desafío San Fernando.

Equipo empuja un blindado de 5.000 kilos en el Desafío San Fernando. ÁNGEL MÁRQUEZ

Badajoz vuelve a integrarse en la base de Bótoa cinco años después

La base Menacho ha recuperado el Desafío San Fernando con exhibiciones y pruebas deportivas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:05

Niños haciéndose fotos subidos en tanques, familias animando a un equipo que empuja un blindado de 5.000 kilos o amigos compartiendo un plato de ... jamón en la cantina, bajo una lona de camuflaje. Badajoz ha vuelto a integrarse en la base de Bótoa cinco años después.

