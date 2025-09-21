Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta en el centro de Cáceres La Policía ha detenido a cinco personas de entre veinte y treinta años de edad

C. N. / S. V. Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:43 | Actualizado 15:32h. Comenta Compartir

Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta entre dos grupos en el centro de Cáceres sobre las 8 y media de la mañana. La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que el episodio ha tenido lugar en la avenida Virgen de Guadalupe, frente al Hotel Alcántara.

La pelea ha involucrado a varios jóvenes de entre veinte y treinta años, y la persona trasladada al hospital, según fuentes consultadas por HOY, es de origen extranjero.

Hasta cinco personas han sido detenidas y se encuentran en comisaría en estos momentos, detalla el Cuerpo Nacional.

«Trataban de reanimar al joven»

Una trabajadora de la zona cuenta a este periódico que varios de los amigos del agredido han entrado a comprar a una tienda de 24 horas poco después de los hechos y que, cuando se ha asomado a la calle, ha visto a los sanitarios tratando de «reanimar» a la víctima.

Cabe recordar que el pasado 23 de mayo un joven de 18 años falleció en una pelea con arma blanca que tuvo lugar en las inmediaciones del parque del Perú de Cáceres.

Tal y como confirmó la Policía Nacional, los hechos se produjeron cuando dos jóvenes se enzarzaron en una discusión y ambos utilizaron objetos punzantes. Uno de los dos implicados era menor de edad.

El suceso tuvo lugar sobre las 20.00 horas, en las inmediaciones del supermercado Provecaex, en el exterior. Concretamente, los hechos se localizaron en la intersección de Dionisio Acedo y García Plata de Osma. El joven fallecido fue atendido en el lugar de los hechos, pero los servicios sanitarios desplazados hasta este lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida. Le estuvieron intentando reanimar durante unos 45 minutos, pero no fue posible.

Una disputa entre los dos jóvenes, que se conocían, con una chica de por medio, pudo ser el origen del incidente, según fuentes consultadas por este periódico.