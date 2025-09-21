El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura

Parece que está tapizado en polipiel, pero es un tejido vinílico fácilmente lavable. Es de color verde agua, tiene ruedas y, aunque la espalda es ... reclinable y del asiento sale un reposapiés, nadie quiere pasar las horas en ese sillón que forma parte del paisaje de los hospitales extremeños. Y eso que su precio ronda los mil euros. Son los sillones de pacientes que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene en las habitaciones de hospitalización, ese lugar donde los familiares pasan las noches en duermevela y al que nadie quiere acudir porque implica que a alguien cercano le acechan problemas de salud. «He dormido muchas veces ahí, y cuando no estoy recolocándome hasta encontrar la postura, estoy despierta y se escucha algún quejido en mitad de la noche de alguien enfermo que está pasando dolores. Al final te traes tapones y tus propios almohadones de casa, uno para el cuello y otro para los riñones y entonces la situación mejora algo», comenta Guadalupe M., que pasó varias semanas en el Universitario de Badajoz acompañando a su padre hospitalizado relevándose con sus hermanas. «De broma nos preguntábamos a quién le tocaba el sillón de la tortura. Y no es que el sillón sea malo, es que a nadie le gusta estar en él por motivos obvios», añade esta pacense.

El Servicio Extremeño de Salud los va a ir sustituyendo a lo largo de los próximos meses, ya que acaba de publicar el pliego de prescripciones técnicas para el suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario clínico para el SES. Es un acuerdo marco, lo que indica que se irá aplicando de manera progresiva. La lista abarca 18 lotes de diferentes artículos en total, desde sillas de ruedas a camas (9 modelos distintos), colchones, taquillas o mesillas. Pero la estrella de este concurso es el 'sillón paciente', del que el SES prevé adquirir 2.010 unidades. A 1.185 euros por sillón como precio base de licitación, el gasto se irá, como máximo, a los 2,38 millones de euros solo en este artículo.

Este sillón, temido y socorrido a partes iguales, tiene que reunir varias condiciones: respaldo reclinable, reposapiernas extensible, reposabrazos abatible recubierto de poliuretano, estructura de acero con recubrimiento de epoxi, cuatro ruedas (dos motrices y dos directrices), freno, barra de empuje o arrastre en la parte trasera del respaldo, casquillos para colocar portasueros y ser resistente al fuego. También debe aguantar a una persona de 140 kilos y la anchura mínima del asiento debe ser de entre 47 y 57 centímetros.

El sillón de paciente extendido y listo para dormir. HOY

Pero sus verdaderos poderes están en la tapicería: «Tapizado en tejido vinílico; lavable de fácil limpiado; antimanchas; exento de látex; antibacterias, anti-moho y antiácaros; impermeable; transpirable; resistente a la radiación ultravioleta, a la sangre y a la orina», ordena el pliego de condiciones.

Camas, colchones y otros artículos

En total, el pliego para suministro, instalación y puesta en marcha de diverso mobiliario clínico alcanza los 13.891.828 euros, aunque se espera que las ofertas de los licitadores rebajen el montante final. El resto de artículos a repartir entre diversos centros de la región que recoge el documento, firmado por la directora general de Asistencia Sanitaria, están divididos en 18 lotes. Solo en camas hay nueve diferentes. Se trata de 570 camas de hospitalización (precio unitario de licitación 3.509 euros, siempre con IVA del 21% incluido), otras 570 camas de hospitalización con lateralización (4.356 euros cada una), 285 camas de hospitalización con motorización (3.872 euros), 27 camas bariátricas (5.203 euros), 60 camas pediátricas (5.203 euros), 12 camas báscula (6.655 euros), 45 camas UCI (19.360 euros), 15 camas UCI respiratorio (26.620 euros) y 24 camas de partos (21.175 euros).

El SES también se va a proveer de tres tipos de colchones. El primer lote es de 405 colchones de cama (290,40 euros cada uno), 150 colchones híbridos de cama (1.936 euros) y 255 sobrecolchones de prevención UPP (484 euros). Además comprará 1.425 mesillas de habitación (713 euros). En cuanto a sillones el SES pretende adquirir los 2.010 sillones de pacientes mencionados (1.185 euros cada uno) y 195 sillones de tratamiento (3.388 euros). Por último, sillas de ruedas se necesitan 300 (423,50 euros IVA en este caso del 10% incluido), además de 405 taquillas de habitación (484 euros) y 810 camillas hidráulicas (1.331 euros).