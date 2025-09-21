HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sillón de paciente, con ruedas y reclinable cuyo importe en el pliego es de 1.185 euros cada uno. HOY

El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura

Ahí duermen los acompañantes de los pacientes y se van a adquirir más de 2.000, siendo el lote más cuantioso (2,3 millones de euros) del pliego de suministro de mobiliario clínico que incluye también camas, mesillas o sillas de ruedas por 13,8 millones

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:56

Parece que está tapizado en polipiel, pero es un tejido vinílico fácilmente lavable. Es de color verde agua, tiene ruedas y, aunque la espalda es ... reclinable y del asiento sale un reposapiés, nadie quiere pasar las horas en ese sillón que forma parte del paisaje de los hospitales extremeños. Y eso que su precio ronda los mil euros. Son los sillones de pacientes que el Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene en las habitaciones de hospitalización, ese lugar donde los familiares pasan las noches en duermevela y al que nadie quiere acudir porque implica que a alguien cercano le acechan problemas de salud. «He dormido muchas veces ahí, y cuando no estoy recolocándome hasta encontrar la postura, estoy despierta y se escucha algún quejido en mitad de la noche de alguien enfermo que está pasando dolores. Al final te traes tapones y tus propios almohadones de casa, uno para el cuello y otro para los riñones y entonces la situación mejora algo», comenta Guadalupe M., que pasó varias semanas en el Universitario de Badajoz acompañando a su padre hospitalizado relevándose con sus hermanas. «De broma nos preguntábamos a quién le tocaba el sillón de la tortura. Y no es que el sillón sea malo, es que a nadie le gusta estar en él por motivos obvios», añade esta pacense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  3. 3 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  4. 4 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  5. 5 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  6. 6

    El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez
  7. 7 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  8. 8 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  9. 9

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  10. 10 El tiempo en Extremadura: caída drástica de las temperaturas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura

El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura