Medios del Infoex y del Miteco combaten un incendio de alta montaña en Valverde de La Vera

Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) intervienen en las labores de extinción de un incendio de alta montaña localizado en el término municipal de la localidad cacereña de Valverde de La Vera.

La Consejería de Gestión Forestal ha informado del fuego pasadas las 11 de la mañana de este domingo, 21 de septiembre.

En concreto, operan en la zona tres unidades aéreas de bomberos forestales, entre ellas la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales en Pinofranqueado y cinco medios aéreos, además de un agente del medio natural, según ha informado este domingo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural a través de sus redes sociales.

Durante la tarde del pasado sábado, 20 de septiembre, bomberos del Plan Infoex y medios aéreos de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales BRIF Puerto el Pico trabajaban en un incendio forestal declarado en Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres.

El incendio se originó pasadas las 19 horas.