¿Qué ha pasado este sábado, 20 de septiembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este sábado 20 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H. Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina

«Hoy, por tercera vez, me he visto obligada a denunciar temiendo por mi integridad y la de mi familia; y, debido al nivel de tensión y ansiedad, he tenido que recibir asistencia en el hospital». En estos términos se ha expresado la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, en un comunicado publicado durante la tarde de este viernes, 19 de septiembre, en el que ha denunciado amenazas e insultos prolongados en el tiempo por parte de una vecina de la localidad cacereña.

Homenaje a Helga de Alvear: «Presumía de su museo en Cáceres, estaba orgullosa»

La palabra Helga acompañada de cientos de recuerdos, palabras bonitas, anécdotas curiosas y un respeto unánime se impuso este sábado en el patio del Museo Helga de Alvear, en donde se celebró la parte privada de los actos de homenaje que tienen lugar este fin de semana en Cáceres, una forma de honrar la memoria de la galerista, que falleció en el mes de febrero de este año con 88 años.

Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas

Elisabella 'Bella' Prudencio es la vendedora del primer puesto de loza que se encuentra al entrar en el parque de la Piedad de Elvas. Este viernes una clienta le decía: «¿Han venido muchos españoles no?». Y ella subió la mano hacia el cielo y dijo: «Gracias a Dios». Los clientes extremeños, un año más, han desbordado el primer día de las fiestas de San Mateo para aprovechar la apodada cariñosamente como feria de la loza.

El onubense Pepe Bonaño gana por segunda vez el concurso de pintura al aire libre de Badajoz

Segunda victoria para Pepe Bonaño en el concurso de pintura al aire libre de Badajoz. El artista onubense ha logrado el triunfo este sábado con un cuadro de puerta Trinidad desde los jardines de la Legión, uno de los sitios en los que más pintores se han reunido en esta 26 edición del certamen.

El Cacereño deprime al Mérida

El derbi cumplió con creces en emoción, igualdad y diversión. Es cierto que los nervios a perder de ambos le restaron un poco de precisión al juego, pero no influyeron para nada en las idas, las venidas y las ocasiones de ambos. Lo que pasó es que el Cacereño creyó más en sí mismo y aprovechó mejor los momentos de dudas del Mérida para castigarle duramente. La ilusión por el primer triunfo ante el Barakaldo se evaporó por completo en el Francisco de la Hera y tras el partido, fue la grada verdiblanca la que bailó y la blanquinegra la que empezó a preocuparse de verdad.