El onubense Pepe Bonaño gana por segunda vez el concurso de pintura al aire libre de Badajoz

Segunda victoria para Pepe Bonaño en el concurso de pintura al aire libre de Badajoz. El artista onubense ha logrado el triunfo este ... sábado con un cuadro de puerta Trinidad desde los jardines de la Legión, uno de los sitios en los que más pintores se han reunido en esta 26 edición del certamen.

El segundo premio ha sido para Luis Zenón, de Badajoz, el tercero ha sido Emilio Mellado (Badajoz), el cuarto José María Díaz (Madrid) y el quinto Federico Plasencia (Cáceres). Además ha habido cinco accésits para José Antonio Marín (Salamanca), Joao Cabral (Salvaterra de Magos, Portugal), María Adela Carranza (Badajoz), Gustavo Hernández (Plasencia) y Cándido Sánchez (Badajoz).

Ampliar El cuadro de Pepe Bonaño terminado. HOY

La entrega de premios se ha celebrado pasadas las nueve de la noche en la plaza Alta después de un concierto de la Banda Municipal de Música de Badajoz. El primer clasificado recibirá 2.100 euros por ceder su obra al Consistorio pacense, al segundo 1.800 euros, el tercero 1.200, el cuarto 750 y el quinto 600. Además los cinco accésits serán recompensados con 150 euros cada uno.

Este 2025 ha habido 43 artistas inscritos, dos más que el año pasado. La principal novedad es que el mapa que habitualmente se da a los participantes tenia marcadas unas pocas zonas, eran los únicos sitios en los que podían dibujar sus obras. En concreto pueden estar en San Andrés, el parque de la Legión, el de los Sitios y el corredor verde.