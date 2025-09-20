HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pepe Bonaño pintando su cuadro ganador este sábado en Badajoz.

Pepe Bonaño pintando su cuadro ganador este sábado en Badajoz.

El onubense Pepe Bonaño gana por segunda vez el concurso de pintura al aire libre de Badajoz

El artista ya ganó en 2023 y repite triunfo con un cuadro de la puerta Trinidad desde los jardines de la Legión

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:29

Segunda victoria para Pepe Bonaño en el concurso de pintura al aire libre de Badajoz. El artista onubense ha logrado el triunfo este ... sábado con un cuadro de puerta Trinidad desde los jardines de la Legión, uno de los sitios en los que más pintores se han reunido en esta 26 edición del certamen.

