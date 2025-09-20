HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Cacereño deprime al Mérida

Ver 49 fotos
J. M. Romero

El Cacereño deprime al Mérida

En un derbi muy igualado, la fe de los verdiblancos le gana la partida a la falta de personalidad de los emeritenses, que encadenan su tercera derrota seguida

R. P.

Almendralejo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:23

El derbi cumplió con creces en emoción, igualdad y diversión. Es cierto que los nervios a perder de ambos le restaron un poco de precisión ... al juego, pero no influyeron para nada en las idas, las venidas y las ocasiones de ambos. Lo que pasó es que el Cacereño creyó más en sí mismo y aprovechó mejor los momentos de dudas del Mérida para castigarle duramente. La ilusión por el primer triunfo ante el Barakaldo se evaporó por completo en el Francisco de la Hera y tras el partido, fue la grada verdiblanca la que bailó y la blanquinegra la que empezó a preocuparse de verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  5. 5 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  6. 6 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  7. 7 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  8. 8 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  9. 9 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  10. 10 El mercado árabe de Al-Mossassa en Badajoz se celebra desde el próximo lunes con nuevas ubicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño deprime al Mérida