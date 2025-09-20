El Cacereño deprime al Mérida

El derbi cumplió con creces en emoción, igualdad y diversión. Es cierto que los nervios a perder de ambos le restaron un poco de precisión ... al juego, pero no influyeron para nada en las idas, las venidas y las ocasiones de ambos. Lo que pasó es que el Cacereño creyó más en sí mismo y aprovechó mejor los momentos de dudas del Mérida para castigarle duramente. La ilusión por el primer triunfo ante el Barakaldo se evaporó por completo en el Francisco de la Hera y tras el partido, fue la grada verdiblanca la que bailó y la blanquinegra la que empezó a preocuparse de verdad.

Todo lo que mejoró el Cacereño respecto a la última jornada, lo empeoró el Mérida. Los de Cobos, aunque concedieron atrás, tuvieron contundencia en área contraria para acertar al menos en dos ocasiones. Al Mérida, en cambio, le faltó personalidad para atacar mejor y dureza para defender muchísimas acciones, completando su peor partido de la temporada. Y como dentro de la igualdad, la moneda siempre cae a favor del que más sopla… el Cacereño supo aprovechar la fe en sus pulmones para girarla a su favor y conseguir la primera victoria en la categoría.

Muchos cambios

Que no era un partido más, aunque estuviéramos tan solo en la jornada cuatro, lo evidenciaron los entrenadores en el plan inicial, tanto en el once como en la idea. Cobos se decantó por Deco y Ajenjo solos en el medio para darle aire a Iván Fernández por dentro y dejar así los extremos a dos especialistas como Berlanga y Sanchidrián. Beltrán, por su parte, tocó más de lo esperado y metió a Javi Domínguez atrás por Gaizka, un doble pivote con Miki Muñoz y Víctor Corral y Areso en banda derecha para centrar a Doncel y escorar más a la izquierda a Beneit. Luego, eso sí, el Cacereño salió como se le esperaba y el Mérida no abusó tanto de la presión alta de jornadas anteriores y se instaló más en un bloque medio.

CP Cacereño Diego Nieves; Emi, Iván Martínez, Adri Crespo, Joserra; Deco, Ajenjo (Sanchís, 78'), Berlanga (Carlos González, 65'), Sanchidrián (Sanvi, 86'); Iván Fernández (Morales, 78') y César Gómez (Diego Gómez, 65'). 2 - 1 Mérida AD Csenterics; Felipe Alfonso (Artola, 86); Javi Domínguez, Javi Lancho, Vergés; Miki Muñoz (Martín Solar, 55'), Víctor Corral (Chiqui, 55'), Beneit (Rodrigo, 86'), Doncel, Areso (Benny, 72'); y Álvaro García. Goles: 1-0, Min. 46: Deco. 1-1, Min. 61: Areso. 2-1, Min. 82: Sanchidrian.

Árbitro: Luis Enrique Morona del Campo, del comité madrileño. Amonestó al cacereño Deco y al emeritense Felipe Alfonso.

Incidencias: Alrededor de 4.653 espectadores en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Pepe Bizcocho, ex entrenador del Cacereño.

Así que los primeros minutos del derbi fueron de hechuras del Cacereño, mucho más cómodo que su rival en todas las fases del juego. Eso sí, tras las dos primeras llegadas claras del Mérida a partir del 10', el duelo giró. Ya con cierto miedo en el cuerpo, el conjunto verdiblanco cedió y el siguiente minipartido fue del Mérida, que completó sus minutos más cómodos de la primera parte. Hasta que Miki y Corral empezaron a errar constantemente en la sala de máquinas, tanto en duelos perdidos como en pases fáciles. Deco y Ajenjo olieron la debilidad, dieron un paso hacia adelante y su equipo empezó a probar a Csenterics.

A ambos se les dio mejor atacar los espacios que encontrarlos en estático. Por eso las mejores ocasiones llegaron a la contra. Al descanso ambos conjuntos se repartieron el juego y las llegadas, así que tras el paso por los vestuarios fue el Cacereño el que, convenciéndose de cómo estaba compitiendo el partido, creyó más en sí mismo. Y se comió al Mérida, que parecía que no había salido a jugar. Javi Domínguez concedió un córner que no debió conceder y de ahí salió el primer gol a la limón entre Deco e Iván Fernández (parece que la toca Iván antes de entrar, pero el colegiado se lo apuntó al mediocentro en el acta). El gol espoleó a los de Julio Cobos, que pudieron hacer el 2-0 en las botas de César Gómez, y hundió más al Mérida, que se vio obligado a cambiar.

Deco, Iván y Sanchidrián

Entraron Martín Solar y Chiqui por Miki y Corral y, poco a poco, empezó a despertar el grupo de Fran Beltrán. Chiqui filtró en profundidad a Areso en el 61' y éste, con la puntera, empató el duelo a falta todavía de media hora por jugarse. Como es típico de cada gol, el equipo que lo marca se asienta mejor y empieza a crecer en las dudas del contrario. Pero como con el paso de los minutos el Mérida no se decidía y el Cacereño se veía saliendo de ese bajón, otra vez los de Julio Cobos dieron un paso adelante y ahí, donde no creía nadie, creyó él. Por eso llegó el gol de Sanchidrián, que se comió el despiste de Vergés para adelantar nuevamente a los suyos a ocho del final con un cabezazo girando y en plancha.

A partir del 2-1, con un Mérida muy parecido al de la última media hora ante el Celta B, llegaron ocasiones claras para elevar las tablas, pero las fallaron Álvaro García, Rodrigo Pereira y Doncel, por ese orden. Seguramente por la ansiedad del momento. Al Cacereño no le pasó lo de Pontevedra y supo jugar mejor el tiempo de añadido. Y esa suerte que le faltó en otros momentos en área contraria la tuvo hasta en la expulsión de Deco, que el VAR corrigió en amarilla en el tiempo de añadido.

Las dudas de ambos en el inicio se las traspasó todas el Cacereño al Mérida al final del partido. Los locales salieron del diván y los visitantes, se quedaron en él, muy deprimidos.

Julio Cobos: “Espero que la victoria nos tranquilice un poco” Como era de esperar, la afición del Cacereño dobló a la del Mérida en las gradas del Francisco de la Hera, que cobijó un excelente ambiente de derbi. Y de toda ella se acordó la expedición verde tras el pitido final, cuando por fin se embuchó los primeros tres puntos de la temporada para superar al Mérida en la clasificación y salir del descenso. “Estoy muy contento”, se arrancó Julio Cobos. “La mejor medicina en fútbol es la victoria, porque quita muchas dudas. Y mejor escenario que este, imposible. Y más ante un rival importante de la categoría. En el primer tiempo hemos trabajado bien el partido. No hemos cometido los errores de otros partidos, aunque los ha habido. Lo que pasa que en esta ocasión no nos han penalizado en los momentos claves. Hemos confiado, hemos insistido hasta el final y espero que esto nos tranquilice un poco”. Porque el técnico del Cacereño es sensato en la derrota… y también en la victoria: “Ante el Arenteiro no pisamos tanto el área como hoy, creando ese peligro. El acierto marca muchas veces los partidos. Si ganas, parece que has hecho un partido extraordinario y si pierdes, todo es un desastre. Y ni una cosa ni la otra”. “Yo al Mérida lo he visto competir muy bien. Tenían una idea. Nos han creado problemas, con remates francos. Pero este juego depende del acierto. Nosotros hoy hemos acertado y ellos no”.