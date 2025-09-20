HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ambiente en la primera jornada de la feria de San Mateo de Elvas. ÁNGEL MÁRQUEZ

Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas

Clientes de la región se han desplazado a Elvas para aprovechar las ofertas en vajillas en el primer día de las fiestas de San Mateo

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:49

Elisabella 'Bella' Prudencio es la vendedora del primer puesto de loza que se encuentra al entrar en el parque de la Piedad de Elvas. ... Este viernes una clienta le decía: «¿Han venido muchos españoles no?». Y ella subió la mano hacia el cielo y dijo: «Gracias a Dios». Los clientes extremeños, un año más, han desbordado el primer día de las fiestas de San Mateo para aprovechar la apodada cariñosamente como feria de la loza.

