Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas

Elisabella 'Bella' Prudencio es la vendedora del primer puesto de loza que se encuentra al entrar en el parque de la Piedad de Elvas. ... Este viernes una clienta le decía: «¿Han venido muchos españoles no?». Y ella subió la mano hacia el cielo y dijo: «Gracias a Dios». Los clientes extremeños, un año más, han desbordado el primer día de las fiestas de San Mateo para aprovechar la apodada cariñosamente como feria de la loza.

En realidad las fiestas de la Piedad de Elvas cuentan con una oferta muy amplia de comida, cacharritos, puestos y grandes conciertos, pero también está la tradición de visitar los cinco puestos de loza que se colocan en el mercadillo. Extremeños llegados de muchas localidades y españoles de otras regiones acudieron, un año más, con carritos para renovar sus vajillas.

Francisca Corchero se ha desplazado a Elvas desde Cáceres, lo hace desde hace tres o cuatro años. «Me gusta mucho la loza», explicó. Tenía un objetivo, reponer los platos dañados de la vajilla que se compró el año anterior.

Alicia Alarcón, de Higuera del Valle, fue sin planes, «pero seguro que picamos algo», indicó su marido. Esta pareja también visita la localidad portuguesa regularmente por San Mateo y aprovechan, ya que hacen 90 kilómetros, para comer en Portugal y pasar el día al otro lado de la frontera.

Los precios

Uno de los mayores atractivos de la loza portuguesa, además de su variedad, son los precios. Por poco dinero se puede renovar la vajilla. Eso sí, los precios han subido los últimos años. El comentario general de los clientes habituales es que en los últimos años son más caros y que es más difícil encontrar grandes ofertas. Por ejemplo, los seis platos por 7,50 euros, un descuento que se encontraba de forma habitual, ahora se ve en unos pocos montones de loza en algunos puestos.

La oferta más habitual es de seis platos por 10 euros o incluso seis por 15 euros en diseños más elaborados.

Hay tazas por 1 euros cada una, tres boles por 5 euros, bandejas de horno diversas que van de 3 a 5 euros o vasos, una docena por 5 euros.

Además de la loza tradicional también hay exposición de porcelana. En este caso lo más habitual es que se compre cada plato por 3 euros.

Lola Vázquez, de Badajoz, defiende que esta feria sigue mereciendo la pena. «Si buscas, encuentras cosas. Te puedes llevar una vajilla completa, aunque sea básica, por poco más de 20 euros. Y además no solo es el precio, es la variedad. Tiene cosas muy bonitas», dice esta pacense que va todos los años con su madre. «Desde que era niña».

Bella Prudencio, la vendedora, asegura que han tratado de no subir los precios para no perder clientes, ya que la parada en Elvas, añade, es fundamental para sus ventas. «Los españoles tienen más dinero que los portugueses, son buenos clientes», asegura.

Más allá de la loza el mercado cuenta con puestos de toallas, telas, zapatos, ropa, ferretería, bolsos o mimbre. También hay una zona de comidas con puestos de hamburguesas, bifanas y los tradicionales churros.

Subiendo las escaleras, como otras años, está la exposición de coches y la zona de 'cacharritos'. En esta edición cuenta con noria, gusano loco, 'scalextric', coches de choque o el tradicional canguro.

Así mismo, en el escenario principal hay conciertos casi todas las jornadas, incluido el plato fuerte, el del cantante español Abraham Mateo, que ofrecerá un espectáculo gratuito el jueves 25 en Elvas. Además el viernes 26 será el turno de Slow J y Soversion y el sábado siguiente D.A.M.A, Rumo ao Sul y Los Romeros.

Otro de los platos fuertes de estas fiestas será la procesión de los pendones, el acto religioso principal y un evento multitudinario. Será hoy desde las 18.00 horas con el recorrido desde la iglesia de la Asunción hasta el santuario del Señor de la Piedad.