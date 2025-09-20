Homenaje a Helga de Alvear: «Presumía de su museo en Cáceres, estaba orgullosa»

La palabra Helga acompañada de cientos de recuerdos, palabras bonitas, anécdotas curiosas y un respeto unánime se impuso este sábado en el patio del Museo Helga de Alvear ... , en donde se celebró la parte privada de los actos de homenaje que tienen lugar este fin de semana en Cáceres, una forma de honrar la memoria de la galerista, que falleció en el mes de febrero de este año con 88 años.

Más de doscientas personas atendieron durante algo más de una hora y media a la veintena de discursos que le dedicaron sus familiares, personas del mundo del arte y representantes institucionales. Escuchándoles a todos cualquiera que hubiera aparecido por allí y que no conociera el papel de Helga hubiera podido reconstruir como fue su vida desde que aterrizó en España hasta que logró convertirse en una de las galeristas de arte contemporáneo más importantes de Europa. Y luego, con la ayuda y el apoyo económico de la Junta de Extremadura, levantar «su» museo en Cáceres, como dijo Patricia, su hija y relevo como vicepresidenta del patronato de la Fundación Helga de Alvear. «Mi madre diría que todo esto es una tontería, pero luego estaría encantada, porque presumía mucho de que tenía un museo en Cáceres, estaba orgullosa», señaló en el discurso más emotivo de todos los que se pronunciaron. Habló entre lágrimas. «Creo que es la primera vez que lloro la muerte de mi madre».

Ampliar Foto de autoridades, familia y responsable del Museo antes de iniciarse el acto. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

En este homenaje se hizo presente la Helga luchadora, valiente, «intrépida, graciosa, audaz y alemanísima», como dijo su hermano Hansjakob Mueller, la que «echaba unas brocas preciosas», como dijo su hija, esa Helga que junto a Toño Pérez y José Polo, de Atrio, soñó con cosas grandes y «fabricó un espejo en el que mirarnos». Con ellos convivió como amiga, y junto a José María Viñuela, forjaron esta especie de milagro que significa que este museo esté en Extremadura. El ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra contó los prolegómenos del museo y cómo le cautivó la sinceridad de una Helga de Alvear que buscaba un hogar para sus obras. «Me dijo que la colección no la quería nadie, pero ahora todas las ciudades en las que pudo estar se estarán dando bofetadas». Manuel Borja-Villel, ex director del Museo Reina Sofía, o la ex ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, muy implicados también en esos inicios de Helga, también tomaron la palabra en una calurosa mañana en la que los abanicos diseñados para el acto de este sábado, en los que puede leerse: 'El arte es un diseño y una necesidad'. También se obsequió a los presentes con una bolsa tote con la misma leyenda.

Emilio Tuñón, el arquitecto que diseñó esa caja de lujo en la que se aloja parte de la colección de Helga de Alvear subrayó su «activismo tremendo» y como reivindicaba que el «arte es un derecho». Para él Helga no se ha ido, ya que está «muy presente en todos los elementos del museo».

Hubo intervenciones grabadas, como la del ministro de Cultura Ernest Urtasun, y conexiones en directo como la del artista Thomas Hirschorn.

La directora del Museo, Sandra Guimaraes, fue la conductora de un acto que concluyó con el estreno absoluto de 'A otra cosa' (2025), una pieza para piano solo compuesta por María de Alvear, hija de Helga de Alvear, para su madre. Guimaraes contó su flechazo con Helga: «el día que la conocí entendí su dimensión, fue una líder visionaria, puso todo su esfuerzo en crear un museo del siglo XXI, se enamoraba de las obras, sus ojos se iluminaban».

El alcalde, Rafael Mateos, agradeció el legado de la galerista, y como su museo está abierto a todos, «lleno de vida». Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación, aludió a la incomodidad y la denuncia como capacidades del arte contemporáneo y María Guardiola, la presidenta de Extremadura dijo que ojalá «todos pudiéramos mirar el mundo como Helga».

Además de las personas que intervinieron entres los asistentes había destacadas personas del mundo del arte, como el actual director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade.