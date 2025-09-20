La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina Marta Jordán explica en un comunicado que ha recibido asistencia en el hospital debido al nivel de tensión y ansiedad sufrido

«Hoy, por tercera vez, me he visto obligada a denunciar temiendo por mi integridad y la de mi familia; y, debido al nivel de tensión y ansiedad, he tenido que recibir asistencia en el hospital». En estos términos se ha expresado la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, en un comunicado publicado durante la tarde de este viernes, 19 de septiembre, en el que ha denunciado amenazas e insultos prolongados en el tiempo por parte de una vecina de la localidad cacereña.

Según ha hecho público la primera edil a través de sus redes sociales, desde diciembre de 2023 su familia y ella sufren una situación «muy difícil» con motivo de los agravios recibidos por parte de una vecina a la que, apunta, ha intentado ayudar «en numerosas ocasiones, incluso en asuntos que no son competencia municipal, a pesar de todos los procedimientos judiciales en curso separando mi labor como alcaldesa y los insultos-amenazas hacia mí y mi familia».

Jordán ha relatado la secuencia de los distintos procedimientos judiciales, y ha explicado que el primero -diciembre de 2023- terminó con una orden de alejamiento y una sanción económica; el segundo, según ha detallado, sigue en diligencias previas; este viernes ha vuelto a denunciar al «temer» por su integridad y la de su familia. «Debido al nivel de tensión y ansiedad, he tenido que recibir asistencia en el hospital», ha añadido.

Asimismo, la alcaldesa ha lamentado que estos hechos le impiden acudir a su trabajo «con normalidad» y vivir «con la tranquilidad que cualquier persona merece».

«Como madre y como alcaldesa mi prioridad es proteger a mi familia y seguir trabajando por mi municipio. Por ello, y siguiendo las recomendaciones de mi abogado y de la jueza, a partir de ahora actuaré únicamente por los cauces oficiales con competencia municipal y seguiré siempre acompañada de Policía Local y Guardia Civil para garantizar mi seguridad», ha sentenciado Marta Jordán en el comunicado.

Por último, ha agradecido en el escrito el apoyo y la compresión ante la situación, que se ha puesto de manifiesto en los cientos de mensajes de ánimo que ha recibido en las redes sociales por parte de los vecinos de Casar de Cáceres: «Mucho ánimo Marta, espero que se haga justicia y se actúe ya de una vez por todas, eso es intolerable! Te queremos!»; «Todo mi apoyo y ánimo»; «Marta todo mi apoyo y mi cariño, estás haciendo lo correcto»; son algunas de las respuestas.

«Confío en que Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad restablezcan cuanto antes la serenidad. Mi compromiso con nuestro pueblo sigue intacto», ha concluido Jordán.

