¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?

Adif prueba con éxito la autopista ferroviaria entre Madrid y la frontera con Portugal en Badajoz

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), junto a las empresas Tramesa, Trans Italia y Medway, ha concluido con éxito una simulación comercial de autopista ferroviaria entre la terminal de mercancías Madrid Abroñigal y la frontera con Portugal en Badajoz.

La Fundación Cajalmendralejo adquiere el Palacio de Chaves de Trujillo

Misterio resuelto: Fundación Cajalmendralejo se ha hecho con el tesoro arquitectónico que buscaba dueño en Trujillo. Este palacio, único en el mundo y ubicado en uno de los pueblos más bonitos de Extremadura, ya tiene nuevo dueño y destino: será el nuevo centro de la fundación.

Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional

Los mojicones, los buñuelos y los polos de limón natural son algunas de las señas de identidad de la pastelería Isa de la Plaza Mayor de Cáceres, fundada en 1952. Con la marcha de este negocio, el recinto se queda sin su último comercio tradicional, monopolizado en la actualidad por los establecimientos de hostelería y otros locales orientados al turismo.

Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres

Cuatro menores cacereños han sido condenados a entre seis y ocho meses de tareas socioeducativas por acosar de forma continuada a un compañero de clase durante varios años. Insultos, vejaciones y algunas agresiones físicas (pequeños golpes y collejas) se convirtieron en una constante en la vida de este muchacho víctima de bullying. Este asedio no fue puntual, sino que se extendió a lo largo del tiempo y duró entre tres y cuatro años.

El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi

La gala de las estrellas Michelin ha dado muchos titulares. Atrio ha revalidado sus tres estrellas y Versátil la suya, pero además, el chef extremeño Rubén Hernández Mosquero ha logrado su primera estrella con EMi, Drómo y Tupío entran en sus 'recomendados' y Macarraca es el nuevo Bib Gourmand extremeño de la guía.

