HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi

Con las 30 novedades de la edición 2026 de la Guía Michelin, la selección alcanza 307 restaurantes con estrella en España y Andorra

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:37

Comenta

Doce comensales alrededor de una barra. Cocina de alta gastronomía totalmente abierta. Y un pequeño espacio privado que también asoma a los fogones. Esa es la propuesta de Rubén Hernández Mosquero, el chef extremeño al que le han bastado cuatro meses para situar su nuevo restaurante, EMi, en lo más alto de la gastronomía española: acaba de lograr una estrella Michelin. Un reconocimiento en tiempo 'récord' que desafía al mismísimo Dabiz Muñoz, que logró su primera estrella en RavioXO a los seis meses de apertura.

EMi es la nueva propuesta de Rubén, un chef de origen extremeño, formado en templos como Noma (Copenhague), Minibar by José Andrés (Washington) o Atomix (Nueva York), que se asienta en Madrid para firmar su proyecto más personal y que acaba de hacerse con el premio más prestigioso de la alta cocina.

Noticias relacionadas

Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio

Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio

El mapa de todas las estrellas Michelin 2026

El mapa de todas las estrellas Michelin 2026

Opinión | Fuera del camino trillado

Carlos Maribona

Opinión | Fuera del camino trillado

El regreso del chef extremeño reconocido en la élite mundial

El regreso del chef extremeño reconocido en la élite mundial

En la gala Michelin 2026 celebrada este martes las estrellas españolas han vuelto a brillar. Además de las estrellas revalidadas, como es el caso de Atrio, en Cáceres, se han sumado nuevas incorporaciones como la de este extremeño. En total, la selección de restaurantes de la Guía MICHELIN España & Andorra 2026 reúne 16 restaurantes con tres Estrellas, 37 con dos Estrellas (cinco de los cuales se estrenan con esta distinción) y 254 con una Estrella (25 de ellos novedades), sumando 307 locales galardonados.

EMi, la propuesta de un extremeño en Madrid

EMi, nombre que oculta un sentido homenaje del chef a su hermano (Emilio, ya fallecido), se ha concebido como una barra de alta gastronomía para un máximo de 12 comensales, con la cocina totalmente abierta a la misma y un pequeño privado, este también asomado a los fogones. Propone un único menú degustación sorpresa por 175€ (14 pases) donde demuestra sus altos conocimientos técnicos, con platos de fusión complejos, «pero equilibrados y de gran delicadeza, que manifiestan influencias nórdicas y coreanas», señalan desde la prestigiosa guía.

En EMi, el comensal se siente inmerso en el proceso creativo de su chef, convirtiendo su visita en toda una experiencia culinaria de alto nivel que así ha reconocido la Guía Michelin.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  2. 2 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  3. 3 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  4. 4

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  5. 5 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  6. 6 Detienen a una familia que manipuló su empadronamiento en Almendralejo para recibir ayudas sociales
  7. 7 Despedida al subteniente Suero, el guardia civil que se especializó contra la violencia machista
  8. 8

    Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra
  9. 9

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi

El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi