El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi Con las 30 novedades de la edición 2026 de la Guía Michelin, la selección alcanza 307 restaurantes con estrella en España y Andorra

Irene Toribio Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:37

Doce comensales alrededor de una barra. Cocina de alta gastronomía totalmente abierta. Y un pequeño espacio privado que también asoma a los fogones. Esa es la propuesta de Rubén Hernández Mosquero, el chef extremeño al que le han bastado cuatro meses para situar su nuevo restaurante, EMi, en lo más alto de la gastronomía española: acaba de lograr una estrella Michelin. Un reconocimiento en tiempo 'récord' que desafía al mismísimo Dabiz Muñoz, que logró su primera estrella en RavioXO a los seis meses de apertura.

EMi es la nueva propuesta de Rubén, un chef de origen extremeño, formado en templos como Noma (Copenhague), Minibar by José Andrés (Washington) o Atomix (Nueva York), que se asienta en Madrid para firmar su proyecto más personal y que acaba de hacerse con el premio más prestigioso de la alta cocina.

En la gala Michelin 2026 celebrada este martes las estrellas españolas han vuelto a brillar. Además de las estrellas revalidadas, como es el caso de Atrio, en Cáceres, se han sumado nuevas incorporaciones como la de este extremeño. En total, la selección de restaurantes de la Guía MICHELIN España & Andorra 2026 reúne 16 restaurantes con tres Estrellas, 37 con dos Estrellas (cinco de los cuales se estrenan con esta distinción) y 254 con una Estrella (25 de ellos novedades), sumando 307 locales galardonados.

EMi, la propuesta de un extremeño en Madrid

EMi, nombre que oculta un sentido homenaje del chef a su hermano (Emilio, ya fallecido), se ha concebido como una barra de alta gastronomía para un máximo de 12 comensales, con la cocina totalmente abierta a la misma y un pequeño privado, este también asomado a los fogones. Propone un único menú degustación sorpresa por 175€ (14 pases) donde demuestra sus altos conocimientos técnicos, con platos de fusión complejos, «pero equilibrados y de gran delicadeza, que manifiestan influencias nórdicas y coreanas», señalan desde la prestigiosa guía.

En EMi, el comensal se siente inmerso en el proceso creativo de su chef, convirtiendo su visita en toda una experiencia culinaria de alto nivel que así ha reconocido la Guía Michelin.