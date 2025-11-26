HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pruebas de la autopista ferroviaria entre Madrid y Badajoz.

Pruebas de la autopista ferroviaria entre Madrid y Badajoz. HOY

Adif prueba con éxito la autopista ferroviaria entre Madrid y la frontera con Portugal en Badajoz

El recorrido quedará habilitado para poder contar con este servicio de transporte de camiones sobre trenes de Valencia a Portugal

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:47

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), junto a las empresas Tramesa, Trans Italia y Medway, ha concluido con éxito una simulación comercial de autopista ferroviaria ... entre la terminal de mercancías Madrid Abroñigal y la frontera con Portugal en Badajoz.

