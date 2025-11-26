Adif prueba con éxito la autopista ferroviaria entre Madrid y la frontera con Portugal en Badajoz

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), junto a las empresas Tramesa, Trans Italia y Medway, ha concluido con éxito una simulación comercial de autopista ferroviaria ... entre la terminal de mercancías Madrid Abroñigal y la frontera con Portugal en Badajoz.

Los servicios de autopista ferroviaria permiten transportar camiones montados, con o sin cabina, sobre unos vagones especiales. Esto permite cubrir grandes distancias en tren en lugar de circular por carretera, lo que permite generar importantes ahorros, tanto económicos como de emisiones contaminantes.

En este caso, según ha podido saber HOY, las pruebas forman parte de la adecuación de la autopista ferroviaria entre Madrid y Entroncamento, en Portugal. Trans Italia ya trabaja para poner en marcha otro servicio de este tipo en la región, entre Valencia y Mérida, con destino al reparto de mercancías en Extremadura y Andalucía.

Según explica Adif, la simulación se ha realizado con trenes cargados con semirremolques de cuatro metros de altura, «que han verificado la compatibilidad de la infraestructura y las terminales logísticas de origen y destino para este tipo de cargas, garantizando de este modo la calidad del servicio antes de la operación comercial».

Este corredor de mercancías conectará, cuando esté operativo, con la autopista ferroviaria Valencia-Madrid, la primera que se ha puesto en marcha sobre la red convencional y que está en servicio desde el pasado año. De ahí que sólo se necesitara comprobar el recorrido a partir de la capital española.

«De esta forma, quedará completado el itinerario Valencia-Badajoz, que dará continuidad a la autopista del mar existente entre Italia y el puerto de Valencia, con tráficos fundamentalmente del tipo ro-ro (roll on-roll off, es decir, mercancía rodada) con origen en Italia y Este de Europa», añade Adif. El itinerario podrá extenderse hasta Portugal, lo que corresponde al administrador luso Infraestructuras de Portugal.

«Con estos servicios se fomenta la utilización de las infraestructuras ferroviarias existentes, se genera actividad económica para la explotación de las terminales intermodales en orígenes/destinos y se potencia la actividad logística y ferroviaria con seguridad y calidad en el servicio», destaca la entidad.

Veinte itinerarios en estudio

Además de la autopista ferroviaria Valencia-Madrid en ancho ibérico, Adif también cuenta con este servicio entre Barcelona y Le Perthus en ancho estándar o internacional, como el que emplean los trenes AVE.

Asimismo, trabaja en más de veinte itinerarios, tanto en ancho ibérico como en ancho estándar, tras recibir el interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias a través de su Oficina de Apoyo y Asesoramiento de las Autopistas Ferroviarias.

Adif impulsa estos servicios para fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril y reforzar su competitividad, eficiencia y sostenibilidad en el marco de Mercancías 30, la iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que persigue elevar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías.