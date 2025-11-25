Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio El proyecto de Toño Pérez y José Polo se mantiene en lo más alto del ránking gastronómico español y el restaurante Versátil, de Zarza de Granadilla, mantiene su estrella

M. Fernández Cáceres Martes, 25 de noviembre 2025, 21:41 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

El restaurante Atrio de Cáceres sigue siendo uno de los mejores a nivel nacional. El proyecto de Toño Pérez y José Polo consolida las tres estrellas Michelin un año más y se mantiene en lo más alto del ránking gastronómico español junto a otros 15 restaurantes.

Así se ha confirmado un año más, en esta ocasión en una gala de más de tres horas de duración desarrollada en Málaga, en el espacio Shorlin Andalucía, que ha sido conducida por el popular presentador Jesús Vázquez. Hay que recordar que Atrio consiguió su tercera estrella en 2022, después de muchas ediciones siendo uno de los favoritos para lograrla. Desde entonces, Toño Pérez no ha faltado en la foto que pone el broche final a la gala de todos los chefs de los restaurantes de tres estrellas de España.

Por su parte, el restaurante Versátil de Zarza de Granadilla también conserva el reconocimiento de su estrella Michelin. La propuesta culinaria de los hermanos Hernández Talaván fue galardonada con la distinción en 2021 y ha sido refrendada en posteriores ediciones. «Mantenemos la estrella», ha señalado José Luis Hernández tras la gala de este año.

Entre las novedades relacionadas con chefs de la región, destaca la estrella Michelin que ha conseguido el extremeño Rubén Hernández Mosquero con su restaurante EMI, en Madrid.

Nuevo 1 #EstrellasMichelin #GuiaMICHELIN2026: #EMi, Madrid.

¿Alta cocina con guiños de fusión? No te pierdas esta barra gastronómica, pues el chef Rubén Hernández Mosquero elabora platos complejos con influencias nórdicas y coreanas.#MICHELINSTAR26 #GUIAMICHELINESP pic.twitter.com/HGiuS2av1g — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 25, 2025

«Hoy es un gran día, el día de la gastronomía», señaló Toño Pérez, cocinero de Atrio, antes del inicio de la gala. «Siempre bromeo y digo que somos cocineros de corazón pero hoteleros de profesión. Nos permite el lujo de poder cerrar el círculo», dijo en referencia a que este año su proyecto conjunto con José Polo ha obtenido las tres llaves Michelin, la máxima distinción hotelera de la guía.

Sobre Cáceres, el chef se deshizo en elogios para su tierra. «Estamos en un territorio maravilloso. Es una tierra bendita de dios, tenemos nuestro 'cochinito feliz' y montamos una experiencia en la que utilizamos al Ibérico como compañero de viaje que tal forma que va bendiciendo toda esa experiencia».

Ampliar

El también extremeño Quique Dacosta, que cuenta con tres estrellas en su restaurante en la localidad alicantina de Dénia, recibió el premio especial Mentor Chef Awar, que reconoce su labor y su visión de la gastronomía. Antes del comienzo del acto, definió la gala como la gran noche de la gastronomía española. «Lo que sucede aquí está en comparativa y similitud con lo que pasa en el cine en términos de reconocimiento: Un Óscar, una estrella», añadió.

Mentor Chef Award: Quique Dacosta

El chef Quique Dacosta, al frente del triestrellado @QiqeDacosta , en Dénia, recibe este premio como reconocimiento a su labor y por su visión de la gastronomía, elevada a la categoría de arte.#MICHELINSTAR26 #GUIAMICHELINESP @Blancpain1735 pic.twitter.com/7LJHGlmk42 — La Guía MICHELIN (@GuiaMichelin_ES) November 25, 2025

Habrá que esperar hasta que la guía publique su nuevo listado completo para certificar si se mantienen o no el resto de reconocimientos que tenían los restaurantes de Extremadura el año pasado, un total de 23. Como se recordará, además de las tres estrellas de Atrio y la estrella de Versátil, el restaurante Hábitat Cigüeña Negra de Valverde del Fresno tiene una estrella verde en referencia a su gastronomía sostenible desde el 2023. Además, en la edición de 2025 había cinco propuestas culinarias con el distintivo Bib Gourmand (mejores relaciones calidad-precio) y 16 recomendados.

Tras la gala, la celebración continúa con una cena para los asistentes coordinada por los restaurantes Barkal y Shina, referentes en la alta cocina andaluza y ambos con estrella Michelin. Este año, la guía conmemora sus 125 aniversario. En 1926 aparecieron las primeras estrellas para destacar la calidad de la cocina y en 1931, se introdujo el sistema actual de una, dos y tres estrellas.

Temas

Gastronomía

Extremadura