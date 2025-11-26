Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional

Los mojicones, los buñuelos y los polos de limón natural son algunas de las señas de identidad de la pastelería Isa de la Plaza ... Mayor de Cáceres, fundada en 1952. Con la marcha de este negocio, el recinto se queda sin su último comercio tradicional, monopolizado en la actualidad por los establecimientos de hostelería y otros locales orientados al turismo.

La clausura de la confitería, que era hasta ahora el establecimiento más antiguo del recinto, supone la salida a la venta de todo el edificio que ocupaba. El inmueble consta de tres alturas, más la planta baja y el sótano, y en su interior también se encuentra el obrador. «Estoy muy agradecida a toda mi clientela», precisa Isabel Arias, hija del fundador. Durante décadas ella ha sido el rostro visible del establecimiento, hasta que se jubiló hace siete años. Desde entonces y en esta última etapa, Luis Vidal, su hijo, se ha hecho cargo de la pastelería.

El cierre de Isa, que primero se barajaba como temporal y ahora ya es definitivo, se une a la marcha el año pasado de la histórica farmacia de Castel, que se trasladó al centro comercial Carrefour. Hubo un tiempo en el que en este recinto llegaron a convivir hasta cuatro farmacias diferentes.

Ampliar Todo el edificio (tres plantas) está a la venta. JORGE REY

El punto de inflexión de la Plaza Mayor llegó en 2011, con su reforma integral. Su peatonalización atrajo a nuevos negocios de hostelería, un sector que no ha parado de afianzarse desde entonces.

Lejos quedan esos tiempos en los que el comercio miraba a la Plaza Mayor. Las antiguas sombrererías, tiendas de confección, zapaterías e imprentas han desaparecido para dar paso a otros negocios, más orientados al turismo. Algo parecido está pasando también en la vecina calle Pintores, que ha pasado de ser la calle comercial por excelencia para albergar establecimientos dirigidos a los visitantes.

De vuelta a la Plaza Mayor, la marcha de negocios tradicionales ha sido un goteo que ha ido teniendo lugar, poco a poco, en las últimas décadas. En 2014 bajó la persiana para siempre otro de los clásicos del recinto: la droguería-perfumería Castel, que en 1999 festejó un siglo de vida. En su lugar hay ahora un restaurante.

Hace apenas un año echó el cierre la histórica farmacia de Castel para trasladarse al centro comercial Carrefour

La Plaza está prácticamente monopolizada por la hostelería y otros negocios dedicados al turismo

A la apertura de bares, restaurantes y locales para reservar visitas guiadas, se suma la creciente aparición de apartamentos turísticos, un fenómeno este último extendido al resto de la parte antigua. La Plaza Mayor de Cáceres cuenta en la actualidad con cinco edificios enteros de apartamentos turísticos, que suman 26 alojamientos en total. Y hay otros tres inmuebles en el recinto que también tendrán este fin a corto plazo.

La pastelería Isa, creada por Vidal Arias González y Catalina Rebollo Solana, se fundó hace 73 años. Antes, Vidal había trabajado como dependiente en la pastelería La Salmantina, que también estaba ubicada en la Plaza Mayor, hasta que decidió montar su propio negocio, que ha llegado hasta la tercera generación.

«Cuando abrió, la pastelería no tenía ni nombre. Al llegar, el pintor le preguntó a mi padre por el nombre del negocio y le dijo que no lo había pensado. Entonces, como yo estaba por allí, le sugirió que se llamara como yo. Y por eso se llama confitería Isa», rememoraba Isabel Arias en un especial publicado por este diario en el año 2011 con motivo de la reforma de la Plaza Mayor.

«De 1955 a 1961 viví en la Plaza Mayor. Había cuatro farmacias, una sastrería, un ultramarinos, una churrería, la imprenta, estaba La Salmantina... Tenía muchísima vida», recordaba la investigadora ya desaparecida Pilar Bacas en octubre de 2023, año en el que participó en el libro titulado 'Historias de la Plaza Mayor de Cáceres', cuyos beneficios se destinaron al Banco de Alimentos.

El medio siglo de 'El Pato'

La marcha de Isa de la Plaza Mayor de Cáceres convierte al restaurante El Pato en el negocio de los soportales, situado a pie de calle, más veterano del recinto. En este caso, no es un comercio tradicional, sino hostelero. Aunque sus orígenes se remontan a la década de los 50 (se llamó entonces El Patito), El Pato como tal surgió a finales de los 60 (en 1968) en la calle General Ezponda.

Y en 1972 el restaurante dio el salto a la Plaza Mayor, al local donde se encuentra en la actualidad. Es esta última fecha la que el establecimiento exhibe en su fachada como año de creación.

Su actual propietario, Emilio Rey, conmemoró en 2018 las bodas de oro de la apertura del restaurante de General Ezponda y, de nuevo, estuvo de celebración cuatro años más tarde, en 2022, fecha en la que celebró los 50 años en la Plaza.

El entonces alcalde de la ciudad, Luis Salaya, participó en el acto central, que tuvo lugar en la Plaza y contó con la asistencia de clientes y amigos. El Ayuntamiento entregó una placa conmemorativa con los nombres de los fundadores, Emilio Rey Holguín y María Luisa Corrales.

Aunque no está a pie de calle (o de soportal), la Pensión Carretero es aún más antigua. Con balcones a la Plaza Mayor y acceso también por el recinto, fue fundada en 1937 por Teófilo Carretero y María Loro, abuelos de la actual propietaria del negocio.