Sorpresa en la Guía Michelin: Drómo y Tupío entran en sus 'recomendados' y dos restaurantes cacereños desaparecen

En total, ahora, son 23 restaurantes extremeños los recomendados por la Guía Michelin

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

La Guía Michelin ha puesto el foco, un año más, en la gastronomía española. Este martes se celebraba la gala de la Guía Michelin 2026 para actualizar la que es, para muchos, 'la biblia gastronómica', y Extremadura ha vuelto a demostrar que tiene mucho que decir. Mientras Atrio revalida sus tres estrellas y Versátil conserva la suya, la guía incorpora un nuevo Bib Gourmand en Extremadura y otorga una estrella a EMi, la propuesta madrileña del chef extremeño Rubén Mosquero. Además, se actualiza la lista de recomendados, de la que salen dos restaurantes cacereños y a la que se suman las propuestas de Juanma Salgado y Guti Moreno.

Drómo y Tupío, entre los nuevos recomendados de la Guía Michelin

El pasado mes de junio Drómo volvía a abrir sus puertas en Badajoz. Cinco meses después ha logrado meterse en la lista de restaurantes recomendados de la Guía Michelin. Al frente, Juanma Salgado, que arrancaba esta nueva aventura con la misma filosofía de respeto al producto, técnica refinada y una cocina abierta literal y simbólicamente. En sala lo acompaña el sumiller Joaquín García, de Olivenza, formado en el Basque Culinary Center y con quien ya trabajó hace cuatro años. Juntos forman el tándem perfecto que los ha llevado hasta Michelin.

Desde Miajadas, Tupío también ha logrado conquistar a los expertos. Guti Moreno, el joven chef local, defiende dos menús degustación de gusto moderno, jugando con la creatividad pero siendo respetuoso con los sabores del recetario tradicional. Mario Fernández, el maître, le acompaña en una propuesta gastronómica que ha logrado ser reconocida por la prestigiosa guía.

Dos restaurantes cacereños desaparecen de la lista

En el lado algo más amargo de la noche, Corral del Rey (en Trujillo) y La Terrazita (en Navalmoral de la Mata), caen de la selección de recomendados por la guía. Aun así, ambos forman parte de la identidad culinaria extremeña con proyectos que han dejado huella y continúan defendiendo, con el mismo orgullo, la autenticidad y el sabor de nuestra tierra.

