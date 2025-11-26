Macarraca es el nuevo Bib Gourmand extremeño de la Guía Michelin España 2026: «Estamos muy contentos» El de Villanueva de la Serena está entre los 29 nuevos Bib Gourmand de España, un reconocimiento a los restaurantes con la mejor relación calidad/precio

Irene Toribio Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:59 | Actualizado 10:09h. Comenta Compartir

Villanueva de la Serena ya podía presumir abiertamente de tener entre sus calles un restaurante con sello Michelin, y es que el pasado mes de septiembre 'Macarraca' entraba en la lista de restaurantes 'recomendados' de la Guía Michelin, convirtiéndose en el vigesimotercer restaurante de Extremadura en lograr esta distinción. Pero ahora ha dado un paso más. El restaurante dirigido por Josemi Martínez y Mercedes Rincón acaba de lograr un prestigioso reconocimiento de la guía: están entre los nuevos Bib Gourmand de la Guía Michelin España 2026.

Este título, otorgado a los mejores restaurantes en relación calidad-precio, es, tal y como especifica la guía, un reconocimiento a «esos lugares a los que uno acude para darse un homenaje sin necesidad de que haya una ocasión especial».

En Extremadura solo uno ha logrado esta distinción este año: Macarraca, en Villanueva de la Serena (Badajoz). «De Extremadura somos los únicos, así que súper contentos, porque creo recordar que el último fue en 2022 o 2023, y en toda Extremadura solo hay cinco, y ahora con nosotros, pues seis. Por lo tanto es una distinción más complicada de conseguir que un recomendado Michelin y estamos orgullosos», señala Josemi a HOY.

El chef, que dirige el restaurante junto a Mercedes, reconoce, emocionado, que también les llena de orgullo que uno de sus postres más especiales aparezca entre las fotografías seleccionadas por la guía: «Solo ponen cinco fotografías, siendo una de ellas pues la de nuestra tarta ahumada, uno de los postres que tenemos más característicos, algo que le da valor y peso dentro de todas las propuestas, así que estamos muy contentos», nos termina diciendo.

Ampliar Imagen destacada en MICHELIN a la que hace referencia Josemi

Un reconocimiento que deja claro, una vez más, que la gastronomía extremeña tiene mucho de lo que presumir.