El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo El Palacio de Chaves, una joya histórica única en Extremadura, ya tiene nuevo dueño: la Fundación Cajalmendralejo se hace con este tesoro arquitectónico

Irene Toribio Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:43

Misterio resuelto: Fundación Cajalmendralejo se ha hecho con el tesoro arquitectónico que buscaba dueño en Trujillo. Este palacio, único en el mundo y ubicado en uno de los pueblos más bonitos de Extremadura, ya tiene nuevo dueño y destino: será el nuevo centro de la fundación.

Se trata del Palacio de Chaves, una joya que data del siglo XVI y que fue completamente rehabilitado por su anterior dueño, aunque fiel a su carácter histórico y estética singular. Se encuentra situado en un entorno privilegiado y tal y como cuenta a este diario el director de comunicación de la fundación, Eusebio Fernández-Cortés, Trujillo es un enclave estratégico para Extremadura, un punto clave donde «queríamos estar presentes» para seguir impulsando proyectos culturales y sociales en la región.

«Este palacio renacentista del siglo XVI ya tiene un nuevo propietario. Alguien que, como nosotros, entiende que hay casas que no se compran: se continúan», explicaban hace unas semanas desde The Singular Space, plataforma inmobiliaria a cargo de la venta. Y así se demuestra ahora al desvelarse quién está detrás de esta compra: La Fundación Cajalmendralejo, siempre comprometida con la cultura, la educación y el desarrollo social en Extremadura, ha encontrado en el Palacio de Chaves el escenario ideal para seguir impulsando sus proyectos.

El palacio será destinado ahora al desarrollo de iniciativas culturales, educativas y sociales, consolidando de esta forma su presencia territorial y ampliando su capacidad de actuación en el ámbito social y cultural.

Se encuentra a escasos 300 metros de la plaza mayor de Trujillo y hasta ahora era a su vez vivienda y hotel turístico en el que podías alojarte si estabas de visita en la localidad. Pero este palacio es mucho más que una obra arquitectónica, y es que guarda una historia que la convierte en un lugar único...

Isabel Mendoza, viuda de Martín de Chaves Calderón, encargó, en 1570, al arquitecto trujillano Francisco Becerra la construcción de una residencia para su familia. Becerra diseñó y construyó un edificio singular. Tan singular, que es el único palacio en el mundo que tiene puerta y ventana de esquina.

Con esta joya histórica en Trujillo, la fundación no solo refuerza su presencia en uno de los puntos clave de la región, sino que también abre las puertas a nuevas iniciativas culturales y educativas que permitirán a vecinos y visitantes disfrutar y valorar aún más el rico patrimonio extremeño.

