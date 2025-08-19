¿Qué ha pasado este martes, 19 de agosto, en Extremadura?

R.H. Martes, 19 de agosto 2025, 20:59 Comenta Compartir

Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en La Granja (Cáceres) este martes que habrá un plan de reconstrucción para los bienes afectados por la ola de incendios en España y en la que Extremadura es una de las comunidades más afectadas. En el próximo consejo de ministros del día 26 Sánchez declarará 'zona catastrófica', que técnicamente se denomina zona afectada por emergencias de Protección Civil, a todas las áreas que hayan sufrido daños por el fuego de las últimas semanas en uno de los peores veranos que se recuerdan. En su comparecencia este martes en Extremadura, el presidente del Gobierno ha comprometido la ayuda económica del Gobierno en la reconstrucción de los bienes y municipios afectados una vez pase la emergencia. «Que sepas, presidenta (en alusión a María Guardiola, allí presente), que el Gobierno de España ha estado a disposición de la Junta de Extremadura para afrontar esta calamidad y esta tragedia y lo va a seguir haciendo en la tarea de la reconstrucción», ha dicho.

Guardiola pide flexibilizar la normativa medioambiental para prevenir incendios

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por trabajar «de manera conjunta» para flexibilizar una normativa ambiental que es «muy rígida», además de reclamar más inversión en prevención de incendios. «Extremadura es una joya natural que queremos seguir cuidando y nos encontramos con un freno legislativo», ha dicho en La Granja desde el puesto de mando avanzado donde se gestiona el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), uno de los más devastadores que está teniendo lugar en España y que lleva ya 15.500 hectáreas calcinadas en una semana.

Los vecinos de Rebollar pueden regresar a sus casas y ya no queda ningún municipio evacuado

Los casi 200 vecinos de Rebollar ya pueden regresar a sus viviendas. La decisión se ha tomado en la última reunión del CECOPI de las 15.00 horas y la ha dado a conocer el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. Los vecinos de la localidad cacereña fueron evacuados el pasado sábado por el megaincendio de Jarilla, cuando a las 21.45 horas recibieron un mensaje masivo de ES-Alert del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura para que abandonaran sus hogares y ser trasladados al Polideportivo La Bombonera de Plasencia, donde permanecían desde entonces.

Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres

La Policía Local de Cáceres sorprendieron ayer a una menor de edad que había iniciado un pequeño fuego en las inmediaciones del edificio Embarcadero, en concreto, en la zona de la rotonda de la avenida de la Constitución, en Aldea Moret. Los agentes de la Patrulla Verde pillaron in fraganti a la joven y actuaron con rapidez para sofocar las llamas, evitando que se propagaran y llegaran a convertirse en un foco de mayores dimensiones dentro del casco urbano, según informa el Ayuntamiento en una nota.

Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía

Siniestro mortal con un ciclista fallecido. Sucedió ayer en el término municipal de Torremejía (a medio camino entre Almendralejo y Mérida) y un hombre de 72 años murió al ser arrollado por un turismo, a unos cinco kilómetros del casco urbano de la localidad. El fallecido venía en bicicleta por un camino rural y se incorporaba a la carretera nacional 630, en el kilómetro 642, hacia Torremejía. Tanto el ciclista muerto como el conductor del turismo son de esta localidad. El fallecido es Melchor Acedo Rivera. Su cuerpo fue trasladado ayer al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.