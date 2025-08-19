Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres

R. H. Martes, 19 de agosto 2025, 13:02 Comenta Compartir

La Policía Local de Cáceres sorprendieron ayer a una menor de edad que había iniciado un pequeño fuego en las inmediaciones del edificio Embarcadero, en concreto, en la zona de la rotonda de la avenida de la Constitución, en Aldea Moret.

Los agentes de la Patrulla Verde pillaron in fraganti a la joven y actuaron con rapidez para sofocar las llamas, evitando que se propagaran y llegaran a convertirse en un foco de mayores dimensiones dentro del casco urbano, según informa el Ayuntamiento en una nota.

La joven fue identificada y puesta bajo la custodia y responsabilidad de sus padres. Por su parte, la Policía Local ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores al apreciar indicios de posible delito.

El alcalde en funciones, Emilio Borrega, ha subrayado la importancia de la rápida actuación policial «en unos días en los que nuestra ciudad y toda la región están sufriendo graves incendios la labor de la Policía Local y de la Patrulla Verde está siendo fundamental y gracias a su vigilancia constante se ha evitado un incendio de consecuencias mayores en la ciudad».

Borrega ha agradecido el trabajo de nuestros agentes y de todos los que luchan contra el fuego, además ha lanzado un mensaje a la ciudadanía porque «la concienciación y la responsabilidad ante el fuego son clave para proteger nuestro entorno».

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se recuerda que, ante cualquier conato de incendio o situación de riesgo, se debe avisar de inmediato al 112 para garantizar una respuesta rápida y eficaz.

