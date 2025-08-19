HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
Un guardia civil en un control en la carretera nacional 630 en Torremejía. HOY

Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía

El siniestro mortal se produjo cuando se incorporaba a la carretera, en el kilómetro 642, desde un camino rural y fue arrollado por coche que venía desde Almendralejo

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 19 de agosto 2025, 10:26

Siniestro mortal con un ciclista fallecido. Sucedió ayer en el término municipal de Torremejía (a medio camino entre Almendralejo y Mérida) y un hombre de 72 años murió al ser arrollado por un turismo, a unos cinco kilómetros del casco urbano de la localidad. El fallecido venía en bicicleta por un camino rural y se incorporaba a la carretera nacional 630, en el kilómetro 642, hacia Torremejía. Tanto el ciclista muerto como el conductor del turismo son de esta localidad. El fallecido es Melchor Acedo Rivera. Su cuerpo fue trasladado ayer al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

Según ha podido saber HOY, el impacto mortal sucedió a las 12.35 horas de ayer, en una zona, en el caso de la carretera, de una gran recta y en el del camino rural de perfecta visión, sin que hubiera obstáculos que la complicara. El atestado lo está elaborando un equipo de la Guardia Civil de Tráfico de Mérida y deberá determinar las circunstancias concretas de un fallecimiento que se produjo de manera fulminante una vez que el turismo arrolló al ciclista cuando este se incorporaba a la N-630.

Este venía del campo y se dirigía hacia Torremejía. Mientras, el conductor del coche, también de este municipio y de unos 45 años, iba hacia el pueblo y llegaba de Almendralejo. Se da la circunstancia de que los dos vivían en casas muy próximas.

Torremejía (2.222 vecinos censados) empieza pasado mañana su feria en honor a Santa María Reina.

Hace una semana, la Guardia Civil ha detuvo a un hombre de 32 años por ser presuntamente el conductor del vehículo que atropelló mortalmente a un ciclista durante la madrugada del martes al miércoles pasado en Casar de Cáceres. La víctima es un varón de 64 años que se dirigía hacia la citada localidad en bicicleta por la carretera CC-323 desde el restaurante El Gallo, donde trabajaba su esposa y él ayudaba de manera puntual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  3. 3 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  6. 6 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  7. 7 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  8. 8 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  9. 9 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía

Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía