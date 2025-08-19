Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía El siniestro mortal se produjo cuando se incorporaba a la carretera, en el kilómetro 642, desde un camino rural y fue arrollado por coche que venía desde Almendralejo

Celestino J. Vinagre Martes, 19 de agosto 2025, 10:26

Siniestro mortal con un ciclista fallecido. Sucedió ayer en el término municipal de Torremejía (a medio camino entre Almendralejo y Mérida) y un hombre de 72 años murió al ser arrollado por un turismo, a unos cinco kilómetros del casco urbano de la localidad. El fallecido venía en bicicleta por un camino rural y se incorporaba a la carretera nacional 630, en el kilómetro 642, hacia Torremejía. Tanto el ciclista muerto como el conductor del turismo son de esta localidad. El fallecido es Melchor Acedo Rivera. Su cuerpo fue trasladado ayer al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

Según ha podido saber HOY, el impacto mortal sucedió a las 12.35 horas de ayer, en una zona, en el caso de la carretera, de una gran recta y en el del camino rural de perfecta visión, sin que hubiera obstáculos que la complicara. El atestado lo está elaborando un equipo de la Guardia Civil de Tráfico de Mérida y deberá determinar las circunstancias concretas de un fallecimiento que se produjo de manera fulminante una vez que el turismo arrolló al ciclista cuando este se incorporaba a la N-630.

Este venía del campo y se dirigía hacia Torremejía. Mientras, el conductor del coche, también de este municipio y de unos 45 años, iba hacia el pueblo y llegaba de Almendralejo. Se da la circunstancia de que los dos vivían en casas muy próximas.

Torremejía (2.222 vecinos censados) empieza pasado mañana su feria en honor a Santa María Reina.

Hace una semana, la Guardia Civil ha detuvo a un hombre de 32 años por ser presuntamente el conductor del vehículo que atropelló mortalmente a un ciclista durante la madrugada del martes al miércoles pasado en Casar de Cáceres. La víctima es un varón de 64 años que se dirigía hacia la citada localidad en bicicleta por la carretera CC-323 desde el restaurante El Gallo, donde trabajaba su esposa y él ayudaba de manera puntual.