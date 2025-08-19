Guardiola pide flexibilizar la normativa medioambiental para prevenir incendios «Extremadura es una joya que queremos seguir cuidando y nos encontramos con un freno legislativo», ha dicho la presidenta extremeña durante la visita de Pedro Sánchez

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por trabajar «de manera conjunta» para flexibilizar una normativa ambiental que es «muy rígida», además de reclamar más inversión en prevención de incendios. «Extremadura es una joya natural que queremos seguir cuidando y nos encontramos con un freno legislativo», ha dicho en La Granja desde el puesto de mando avanzado donde se gestiona el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), uno de los más devastadores que está teniendo lugar en España y que lleva ya 15.500 hectáreas calcinadas en una semana.

Para modificar esta normativa, la presidenta extremeña aboga por hacerlo «siempre desde el conocimiento exhaustivo de la realidad de nuestro mundo rural y desde el sentido común que muchas veces se pierde o se olvida con esa perspectiva lejana que se tiene de vez en cuando en Europa o en los despachos de las grandes ciudades», ha manifestado sobre la normas medioambientales.

Guardiola ha realizado estas declaraciones tras la visita este martes, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al puesto de mando avanzado, al que también ha acudido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante su intervención ante los medios, Guardiola ha recordado que Extremadura es una región eminentemente rural y los agricultores y los ganaderos son las personas que «mejor protegen y cuidan» del medioambiente.

Así, ha reconocido que la región es una «joya natural» que quiere «seguir siendo esa maravilla», por lo que es cuidada, ha dicho, pero esa tarea «no puede ser incompatible» con el modo de vida de los pueblos, además de reconocer que, en «muchas ocasiones», existe un «freno legislativo» que se debe «replantear entre todos (...) tenemos que trabajar de manera conjunta para flexibilizarla».

Además, la presidenta extremeña ha incidido en que es necesaria una mayor inversión en prevención, algo que se debe afrontar «de la mano del Gobierno de España». Al respecto, Guardiola ha defendido que la Junta ha incrementado la inversión en prevención y ha puesto en valor los 1.000 bomberos forestales con los que cuenta la región, que han visto reconocidas mejoras como el complemento de disponibilidad.

35.000 hectáreas

La presidenta extremeña ha remarcado que la región ha tenido en estas últimas jornadas noches donde se ha trabajado en hasta 18 incendios activos a la vez, lo que ha provocado que se hayan calcinado a estas alturas de verano 35.500 hectáreas, con un perímetro total de 455 kilómetros.

Solo en el incendio forestal de Jarilla se han arrasado 15.500 hectáreas, afectando a la zona del Valle del Jerte y del Ambroz, con un perímetro de 155 kilómetros, y en el que ha habido que confinar o evacuar poblaciones.

Este fuego, según Guardiola, por sus características, la coincidencia y la simultaneidad de varios incendios importantes, junto a las condiciones meteorológicas adversas, pusieron de manifiesto que la emergencia «sobrepasaba la capacidad de cualquier comunidad autónoma».

Por eso, en base a la situación operativa 2 del Plan Infocaex declarada en Extremadura se procedió a la petición inmediata de ayuda a la UME y el viernes, día 15, a las comunidades autónomas, a Portugal y al Gobierno de España con un refuerzo con medios del Ejército de Tierra y también del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Asimismo, ha recordado la presidenta que el sábado, día 16, empezó a llegar la ayuda con medios de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y de Portugal.

También el domingo, ha valorado, empezaron a llegar más refuerzos de unidades y de secciones de la UME y algunos medios de otras comunidades autónomas como Cataluña, Baleares, Aragón y medios del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

«Solo podemos dar las gracias. Es cierto que no todos los medios que pedimos el viernes, donde nos encontrábamos con una situación de ocho incendios simultáneos han llegado, pero también somos conscientes de que los medios que tenemos aquí son los que ahora mismo hay disponibles y queremos dar las gracias», ha declarado hoy martes durante la visita del presidente del Gobierno.