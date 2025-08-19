HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los vecinos de Rebollar fueron trasladados al Polideportivo La Bombonera de Plasencia por la amenaza del incendio de Jarilla. Cruz Roja Extremadura
Inendio forestal

Los vecinos de Rebollar pueden regresar a sus casas y ya no queda ningún municipio evacuado

Solo se mantiene la evacuación en la zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle

Rubén Bonilla

Rubén Bonilla

Badajoz

Martes, 19 de agosto 2025, 16:28

Los casi 200 vecinos de Rebollar ya pueden regresar a sus viviendas. La decisión se ha tomado en la última reunión del CECOPI de las 15.00 horas y la ha dado a conocer el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.

Los vecinos de la localidad cacereña fueron evacuados el pasado sábado por el megaincendio de Jarilla, cuando a las 21.45 horas recibieron un mensaje masivo de ES-Alert del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura para que abandonaran sus hogares y ser trasladados al Polideportivo La Bombonera de Plasencia, donde permanecían desde entonces.

La buena evolución en este sector del megaincendio de Jarilla contrasta con las sensaciones que hubo a primeras horas del lunes, ya que era la localidad que más preocupaba por la evolución del fuego, que amenazaba con acabar con los cultivos e incluso entrar en el casco urbano, tal y como indicó Bautista.

Los vecinos que aún tendrán que esperar para regresar a sus hogares son los desalojados en la zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle.

Precisamente es esta comarca del Jerte la que más preocupa actualmente al Plan Infoex, concretamente entre las localidades de Jerte y Tornavacas.

15.500 hectáreas calcinadas

Este martes ha sido calificado durante la mañana como un día clave para poder controlar este devastador incendio de Jarilla que sigue descontrolado y ya ha pasado, como se temía, a la provincia de Salamanca, según adelantó el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez.

En total las llamas ya han devorado 15.500 hectáreas y mantienen un perímetro de 155 kilómetros. Para poder controlarlo, en estos momentos trabajan en las labores de extinción «25 medios aéreos, 13 de ellos llegados de fuera de la región», ha detallado Bautista. Están operativos además 21 unidades de bomberos forestales y cinco equipos de maquinaria pesada. Sobre el terreno ya trabajan los 52 profesionales enviados por la Generalitat de Cataluña, al igual que los 62 bomberos alemanes, a los que se ha encomendado el flanco sur, centrados en labores de repaso y refresco para evitar posibles reactivaciones cerca de Plasencia.

El objetivo es ir cerrando el perímetro para «dar muerte a este incendio», ha añadido.

