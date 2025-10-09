¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?

R. H. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura

PP y Vox cierran un nuevo acuerdo en la Asamblea de Extremadura, pero con cruce de reproches y muestra de recelo mutuo entre los dos partidos que durante un año compartieron el Gobierno regional. El voto de estas dos formaciones ha permitido la aprobación de la Ley de Concordia, que sustituirá a la Ley de memoria histórica y democrática del año 2019.

Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región

PP y Vox apuntalan en la Asamblea de Extremadura la creación de la primera universidad privada de Extremadura. El Parlamento regional ha aprobado el proyecto de ley de creación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) en Badajoz con el respaldo de los dos exsocios del Gobierno regional, mientras que el PSOE se ha abstenido y Unidas por Extremadura ha votado en contra.

La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en Extremadura. En concreto, las zonas afectadas serán La Siberia extremeña, Villuercas y Montánchez, donde podrían acumularse hasta 15 litros desde las 14.00 hasta las 22.00 horas.

Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz

El contenido de los teléfonos móviles de María Antonia Sánchez, la joven funcionaria asesinada en Badajoz, y de su vecino Ismael F., detenido por su muerte, será la clave que falta en este caso. Según ha podido saber HOY los investigadores están a la espera del volcado de los datos de estos dispositivos para establecer oficialmente qué relación existía entre ambos y las posibles causas del crimen.

Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza

Israel y Hamás han firmado este jueves a media mañana el acuerdo que establece el camino hacia la paz en Gaza, y que esta tarde deberá ser refrendado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Se trata de un pacto histórico que fija el repliegue parcial del ejército en la Franja y el final de la angustia de los familiares de los 48 rehenes que aún siguen, vivos o muertos, en poder de la organización islamista. Pero, además, es un compromiso que obliga al silencio de las armas, lo más importante después de dos años de conflicto que han dejado 67.000 víctimas mortales.

