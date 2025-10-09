HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en la defensa del proyecto de ley en la Asamblea. HOY

Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región

PP y Vox votan a favor en la Asamblea de la constitución de Uninde, mientras que el PSOE se abstiene y Unidas por Extremadura vota en contra

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:56

Comenta

PP y Vox apuntalan en la Asamblea de Extremadura la creación de la primera universidad privada de Extremadura. El Parlamento regional ha aprobado el proyecto ... de ley de creación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) en Badajoz con el respaldo de los dos exsocios del Gobierno regional, mientras que el PSOE se ha abstenido y Unidas por Extremadura ha votado en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  3. 3

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  4. 4 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  5. 5 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  6. 6 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  7. 7 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  8. 8 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región

Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región