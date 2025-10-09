Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región

PP y Vox apuntalan en la Asamblea de Extremadura la creación de la primera universidad privada de Extremadura. El Parlamento regional ha aprobado el proyecto ... de ley de creación de la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) en Badajoz con el respaldo de los dos exsocios del Gobierno regional, mientras que el PSOE se ha abstenido y Unidas por Extremadura ha votado en contra.

El proyecto de Uninde se puso en marcha en el año 2022 y, tras un largo proceso administrativo, este jueves ha llegado por primera vez a la Asamblea de Extremadura. Será también la última, ya que la ley se ha aprobado en un solo trámite. El Gobierno regional había pedido que se abordara por el procedimiento de lectura única, por la vía rápida y sin posibilidad de enmiendas. PP, PSOE y Vox han apoyado esa opción (con Unidas por Extremadura en contra), tras lo que se ha debatido el contenido de la propuesta.

La consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha explicado que Uninde cuenta con el apoyo de entidades con presencia internacional, en concreto la Universidad Autónoma de Chile y el Grupo Neumann de Perú, a los que se suma el Centro Itae de Extremadura. La universidad ofrecerá formación presencial, virtual e híbrida, con sede en Badajoz, para lo que ya cuenta con dependencias en el centro comercial Las Vaguadas.

La oferta académica inicial consta de diez grados, siete másteres y dos doctorados en tres ramas de actividad, tal como exige la legislación sobre centros universitarios privados.

La Facultad de Ciencias Sociales ofrecerá los grados en Emprendimiento y Negocios Digitales, Marketing Digital, Finanzas y Control de Gestión, Negocios y Relaciones Económicas Internacionales y Diseño Gráfico y de Producto. También los máster en Administración de Negocios MBA, Liderazgo y Dirección de Centros Educativos, Dirección de Empresas Agroalimentarias, Dirección de Negocios Digitales y Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos. Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Salud tendrá los grados en Enfermería, Fisioterapia y Psicología. Y la Escuela de Ingeniería ofertará los grados en Ingeniería Informática y Ingeniería de Desarrollo de Videojuegos, además de los máster en Industria 4.0 y Gestión de Proyectos. Por último, la Escuela de Doctorado e Investigación recogerá los doctorados en Negocios Digitales y en Informática.

La consejera de Educación ha destacado que Uninde no sustituirá a la universidad pública ni competirá con ella, sino que será su complemento. De hecho, ha afirmado que se han tratado de evitar los solapamientos de títulos y que sólo coincidirán en cuatro grados y un máster. También ha incidido en la mejora de la financiación de la UEx y en que «no podemos cerrar los ojos a la realidad de nuestra tierra», con cientos de alumnos que estudian fuera de la región por la limitación de la oferta actual.

Vaquera ha defendido el «trabajo riguroso, transparente y sostenido en el tiempo» de la Administración regional, ya que se han seguido todos los trámites legales y se han atendido las indicaciones de los informes desfavorables de la Conferencia de Política Universitaria y el Consejo Económico y Social, que en cualquier caso no son vinculantes. Tampoco se ha obtenido el dictamen del Consejo de Estado, que para la Abogacía General de la Junta es imprescindible, pero el Gobierno regional estima que no es necesario.

Posición de los grupos

Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, ha lamentado que la Asamblea se ha convertido en un mero trámite administrativo, sin apenas debate y sin posibilidad de consultar a expertos. Además, ha subrayado que el Gobierno central ha endurecido los requisitos para evitar la creación de «auténticos chiringuitos», ya que «se está haciendo negocio con la universidad en el conjunto de España». También considera que los centros privados serán una competencia para la universidad pública.

Juan José García, de Vox, ha asegurado que Uninde no sustituirá a la universidad pública ni competirá con ella, sino a dar más opciones a los extremeños con titulaciones nuevas, formación tecnológica y empleo cualificado, evitando con ello que los jóvenes tengan que salir a otras comunidades autónomas. «Extremadura no necesita más subsidios», ha asegurado, sino proyectos que contribuyan a generar riqueza y a ofrecer más posibilidades de formación. «Sí a la libertad educativa, sí a la iniciativa privada, sí al mérito y al esfuerzo», ha indicado.

Por parte del PSOE, que ha permitido que la ley se tramite por lectura única y que después se ha abstenido en la votación final, Rosa Ana Chamorro ha señalado que «apostamos por la educación pública, porque es el gran motor de igualdad, pero no estamos en contra de la iniciativa privada», siempre que sume para a región y cumpla con los requisitos exigidos. Sin embargo, ha criticado la tramitación del Gobierno regional, ya que «están vistiendo de agilidad lo que en realidad es precipitación».

En cuanto al Grupo Popular, José Alberto Pérez ha insistido en que se han cumplido los requisitos exigidos en la tramitación del expediente y ha asegurado que Extremadura «necesita ampliar las opciones, no cerrarlas». También ha insistido en que Uninde no será una amenaza para la UEx, «sino un complemento valioso, plural y necesario»; y ha destacado el apoyo del Gobierno regional a la universidad pública mediante una mejora de su financiación. «Los complejos con las privadas desaparecen cuando se apuesta por la pública», ha recalcado.