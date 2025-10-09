HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Uno de los detenidos por el homicidio saliendo de un registro. A. MÁRQUEZ

Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz

Si existía vínculo sentimental el caso podría pasar a un Juzgado de Violencia de Género

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:29

Comenta

El contenido de los teléfonos móviles de María Antonia Sánchez, la joven funcionaria asesinada en Badajoz, y de su vecino Ismael F., detenido por su ... muerte, será la clave que falta en este caso. Según ha podido saber HOY los investigadores están a la espera del volcado de los datos de estos dispositivos para establecer oficialmente qué relación existía entre ambos y las posibles causas del crimen.

Te puede interesar

