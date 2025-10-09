La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta

Rubén Bonilla Badajoz Jueves, 9 de octubre 2025, 13:18 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves el aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en Extremadura. En concreto, las zonas afectadas serán La Siberia extremeña, Villuercas y Montánchez, donde podrían acumularse hasta 15 litros desde las 14.00 hasta las 22.00 horas.

La culpable de este cambio es Alice, la primera con nombre propio dentro de Storm Naming, que hasta ahora solo bautizaba borrascas.

«La dana Alice es el mecanismo generador que está marcando la situación meteorológica actual», reseña Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en la región. «Aunque a nosotros nos toque solo un poco, lo más relevante estará en el Mediterráneo», añade Núñez.

Hasta las 12.00 horas, las estaciones meteorológicas de la Aemet en Extremadura no habían registrado precipitaciones.

Además, de la lluvia se prevén tormentas dispersas en estas zonas, que en algún momento pueden ser de intensidad superior a lo habitual.

De esta forma, la dana afectará a la región tan solo este jueves, aunque en la predicción automatizada del ente meteorológico no descarta mañana algún chubasco en el este.

Avisos rojos por lluvias torrenciales

Además de las provincias de Cáceres y Badajoz, laAemet ha puesto este jueves bajo avisos a otras trece provincias de seis comunidades autónomas por lluvias «muy fuertes y persistentes» asociadas a Alice, que ya ha dejado importantes precipitaciones en las provincias de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender los actos programados por el 9 de Octubre, Día de la Comunitad Valenciana.

En concreto el organismo estatal ha puesto para este jueves bajo avisos naranjas (el segundo nivel de riesgo) a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares, y bajo avisos amarillos a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura.

Pero de cara a este viernes, ha activado el aviso rojo (peligro extremo con posibles daños graves a personas y bienes) en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

⚠️🔴 AVISO ROJO | LLuvias torrenciales.



➡️En vigor a partir de las 10:00 del viernes 10 en las comarcas Litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena y Mazarrón.



➡️ Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Siga recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/X3EVRPHJN6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025

La dana Alice ya ha comenzado a sentirse con fuerza de madrugada en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, con precipitaciones y tormentas eléctricas que han sido especialmente intensas sobre las tres y media de la madrugada en la Albufera de Valencia, Alcàsser y Catarroja. En este último municipio, uno de los de la zona cero de la dana de hace un año, la fuerte tormenta ha provocado inundaciones en varias calles. Y en Alcàsser han sido 14 viviendas de una promoción nueva las que se han visto afectadas por la entrada de agua con garajes inundados y el agua llegando a los 50 centímetros.

Recomendaciones 112 Extremadura

Se recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por los cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

De igual forma, se recomienda disponer de un dispositivo telefónico por si fuese necesario contactar con el 112.