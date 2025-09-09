La Junta licita de urgencia las 242 rutas de transporte escolar que quedaron desiertas

Álvaro Rubio Cáceres Martes, 9 de septiembre 2025, 17:46 | Actualizado 17:59h. Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha convocado una licitación de urgencia para intentar cubrir las 242 rutas que quedaron desiertas porque ninguna empresa participó en el concurso. A menos de 48 horas para que arranque el nuevo curso escolar, el Ejecutivo regional trabaja contra reloj para que 7.000 alumnos, los que hacen uso de estas líneas, no empiecen las clases sin autobuses que les lleven a los centros educativos.

Las empresas interesadas en la nueva licitación tienen de plazo hasta las 00.00 horas de esta noche para presentarse, según confirma la Junta a HOY, después de que en la mañana de este martes se haya celebrado una reunión entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, con representantes del sector.

En concreto, la cita ha sido con empresarios y asociaciones que sí han acudido a las licitaciones de las líneas de transporte escolar (hay 579 rutas que usan 16.000 alumnos en toda la región), tal y como ha confirmado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes. «Son una parte mayoritaria del sector que sí cumple con el compromiso acaecido en 2024, cuando llegamos por unanimidad a impulsar un acuerdo marco don una mejora muy importante con un incremento del precio de hasta el 20% en algunas rutas y del 50% para otras, lo que suponía una inversión de 16 millones de euros», ha afirmado.

La mayoría de las empresas, ha recalcado, suscribió dicho acuerdo y se presentó a la licitación. «Un acuerdo suscrito por unanimidad que incumplen una minoría de empresas porque chantajean y pretenden una subida en el precio que previamente hemos acordado», ha insistido Manzano.

Hay que recordar que la Junta ha denunciado por la vía penal a «un grupo minoritario» tras no presentarse a la licitación, pese a, según explica el Ejecutivo regional, haber firmado un acuerdo marco en 2024 en el que se fijaban los precios y condiciones de estas rutas de transporte escolar. La Junta las cacusa de supuestas coacciones. «Las prácticas denunciadas tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco», aseguró la Junta de Extremadura un día después de interponer la denuncia el pasado jueves por la noche

«No vamos a ceder a coacciones. Coacciones a las que una parte minoritaria somete al resto de empresas para que estas rutas no sean prestadas. Esta en juego el acceso de 7.000 niños a los colegios», ha añadido Manzano este martes.

Medidas cautelares

En la denuncia, el Ejecutivo solicitaba medidas cautelares para intentar garantizar el servicio y del asunto se encarga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Mérida,. Por el momento, los tribunales no se han pronunciado, pero se espera que lo hagan entre este miércoles y el jueves 11, justo cuando comienzan las clases.

Manzano ha asegurado que la Junta «ha acudido a la vía judicial con el convencimiento de que puede prosperar». Ha dicho que «este Gobierno trabaja con arreglo a la ley y para garantizar ese derecho esencial de todos los extremeños de acceder a la educación».

Preguntada por posibles alternativas para que finalmente los 7.000 alumnos afectados tengan acceso a las rutas, ha afirmado que hay distintas vías en el ordenamiento jurídico que sin duda utilizarán para garantizar el servicio. Ha insistido en que «el Gobierno no está dispuesto a asumir chantajes y coacciones».

La Junta de Extremadura incide en que está trabajando para garantizar todas las rutas escolares y lanza un mensaje de calma a las familias. «No tengan duda de que nuestro Gobierno trabaja mañana, tarde y noche para que ese servicio sea una realidad», ha asegurado la portavoz regional.