HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura. Hoy
Vuelta al colegio en Extremadura

La Junta reserva cuatro millones de euros para ayudar a las familias afectadas por el transporte escolar

El Gobierno regional anuncia que recurrirá el auto que denegaba la medida cautelar para obligar a las empresas a realizar las rutas y garantizar así un derecho esencial

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:12

La Junta de Extremadura reserva cuatro millones de euros para ayudas destinadas a las familias afectadas por la carencia de transporte escolar. El ... objetivo es compensar los perjuicios ocasionados en este inicio de curso ante la falta de un servicio esencial. Hay 5.000 alumnos que están sufriendo esta situación y ya es el cuarto día que no cuentan con autobús que les lleve desde sus municipios a los institutos y colegios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  4. 4 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  5. 5 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  6. 6 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres
  7. 7 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  8. 8 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  9. 9 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta reserva cuatro millones de euros para ayudar a las familias afectadas por el transporte escolar

La Junta reserva cuatro millones de euros para ayudar a las familias afectadas por el transporte escolar