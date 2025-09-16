HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las protestas continúan por toda Extremadura en el cuarto día sin transporte escolar. En la imagen, familias de Calzadilla de los Barros. Hoy
Vuelta al colegio en Extremadura

Los empresas del transporte escolar acusan a la Junta de «incumplir acuerdos» y de impagos

Es el cuarto día del curso sin autobuses para 5.000 alumnos y las relaciones entre ambas partes se tensan, aunque ambas se mantienen abiertas al diálogo

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:44

Cuarto día sin transporte escolar para más de 5.000 alumnos en Extremadura y la relación entre las empresas que no están operando en ... más de 200 rutas y la Junta se tensa. Ambas partes se muestran abiertas al diálogo pero en este momento las acusaciones de un lado y otro no paran.

