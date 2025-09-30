HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Varios alumnos se suben a un autobús para desplazarse a su centro educativo en Extremadura. E. Domeque
Conflicto del transporte escolar en Extremadura

La Junta publica una lista de 7.700 alumnos con derecho a la ayuda por la falta de transporte escolar

Son los beneficiarios provisionales del abono de 0,26 euros por kilómetro recorrido entre su municipio y el centro educativo ante la carencia de autobuses en el inicio de curso

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:55

La Junta de Extremadura ha publicado en el DOE el listado de beneficiarios de las ayudas por la falta de transporte escolar en el ... inicio de curso y son más de 7.700 alumnos. A ellos les abonará 0,26 euros por kilómetro recorrido si han llegado a los centros educativos con vehículos familiares ante la carencia de autobús en el inicio de este curso 2025/2026.

