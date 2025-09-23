La Junta destina casi 600.000 euros a los afectados por el transporte escolar

Álvaro Rubio Cáceres Martes, 23 de septiembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura el decreto de ayudas a los afectados por la falta de transporte escolar durante los primeros días del curso 2025.2026. Destina 596.960 euros para abonar el kilometraje a aquellas familias que hayan hecho uso de sus vehículos para llevar a alumnos a los centros educativos.

Finalmente , la cantidad económica destinada a esta cuestión no es tan elevada como estimó la Junta en un principio, cuando reservó más de cinco millones de euros tras la celebración de un Consejo de Gobierno cuando el conflicto entre transportistas y la Junta aún no estaba solucionado. Eso hizo pensar que el problema podría alargarse en el tiempo, pero finalmente se llegó a un acuerdo en la horas posteriores.

Con la publicación en el DOE de estas ayudas el Ejecutivo regional abonará 0,26 euros por kilómetro teniendo en cuenta un recorrido de ida y vuelta por día lectivo entre el domicilio familiar y el centro escolar en que esté matriculado el alumno. Por tanto pagará dos trayectos, aunque las familias aseguran que han tenido que hacer cuatro diarios para llevar a los estudiantes a los colegios e institutos.

El periodo de estas ayudas comprenderá del 11 de al 19 de septiembre de 2025, ambos incluidos, y será el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios el que publicará en el portal web Educarex, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de este decreto, la relación provisional de beneficiarios.

Hay que recordar que la mayoría de las rutas ya se han restablecidos después de que Junta y transportistas llegaran a cuerdo para desbloquear el conflicto. Eso fue el martes, 16 de septiembre. Sin embargo, en el inicio de esta semana, todavía hay un centenar de alumnos que continúan sin autobuses para llegar a sus centros educativos. En total, son cinco rutas de las 579 que existen en Extremadura las que aún no están operativas. De ellas, cuatro son de la provincia de Badajoz y una de la de Cáceres, según indica la Consejería de Educación.

El DOE especifica que las personas que aparezca en el listado provisional de beneficiarios podrán comunicar su voluntad de desistir o renunciar a la ayuda utilizando para ello un modelo que aparece en el anexo de la publicación. Quienes no estén en dicho listado y consideren que tienen derecho a percibir la ayuda también podrán presentar otra solicitud con el objetivo de recibir la cantidad económica correspondiente.

Las solicitudes se pueden presentar en los registros de la Consejería de Educación, en las oficinas de respuesta personalizada y a través de cualquiera de las oficinas de asistencia a la ciudadanía integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. También se podrán presentar en el registro electrónico de la Junta de Extremadura.

El alumno que se beneficie de la ayuda necesita disponer de un número de cuenta. En el caso de que careciera de él, se le informará de dicha incidencia en la relación provisional de beneficiarios para que lo subsane. Dicha cuenta bancaria deberá estar activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura..

Una vez realizadas las comprobaciones, la Junta emitirá una relación definitiva de beneficiarios y el abono de las ayudas lo realizará en un pago único.