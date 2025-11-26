José Luis Capilla toma posesión como nuevo jefe provincial de Tráfico en Badajoz Al acto celebrado en la Delegación del Gobierno ha acudido el director de la DGT, Pere Navarro

Intervención de José Luis Capilla durante su toma de posesión en la Delegación del Gobierno de Extremadura.

R. H. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:00

José Luis Capilla ha tomado posesión este miércoles como nuevo jefe provincial de Tráfico en Badajoz, que conoce bien por su trayectoria dentro de este servicio, donde ha desarrollado su carrera en distintos departamentos hasta ocupar la subjefatura.

Al acto celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura ha asistido el director general de la DGT, Pere Navarro.

Durante su intervención, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado que este nombramiento «garantiza la continuidad de un trabajo serio, comprometido y profundamente implicado con la seguridad vial».

«Implicación personal y profesional»

Quintana ha subrayado la idoneidad del nuevo jefe provincial para asumir esta responsabilidad. «Conoce a fondo el funcionamiento de un área tan exigente como esencial. Vive, siente y conoce las inquietudes y necesidades de este cargo», afirmó el delegado, quien ha puesto en valor su «implicación personal y profesional», reconocida por todos sus compañeros.

El delegado del Gobierno ha recordado la importancia del trabajo desarrollado por la Dirección General de Tráfico, y ha señalado que el pasado año se cerró con una «importante reducción» del número de personas fallecidas en carretera, un descenso que también se reflejó durante el último verano en las vías extremeñas.

No obstante, Quintana subrayó que esta mejora no debe llevar a la complacencia. «A finales de los años noventa, los fallecidos en nuestras carreteras superaban los doscientos. El pasado año apenas superaron la treintena, pero detrás de cada siniestro mortal hay algo más que una cifra: hay una familia rota y una tragedia que deja huella en la sociedad», afirmó. «Cada fallecimiento, cada herido grave nos recuerda la responsabilidad colectiva de trabajar sin descanso para reducir la siniestralidad».

De igual manera, se ha mostrado convencido de que José Luis Capilla «pondrá todo su empeño, experiencia y profesionalidad» en avanzar hacia el objetivo común de reducir los accidentes de tráfico. «Sé que abordará esta tarea con la sensibilidad necesaria, pero también con la determinación que le caracteriza», añadió.

El delegado quiso reconocer igualmente la labor «imprescindible» de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyo compromiso diario calificó como «pilar fundamental para la seguridad vial».