Osuna advierte de una siniestralidad vial «alarmante» antes de aprobarse el Plan de Movilidad de Mérida

El Pleno del Ayuntamiento de Mérida aprueba mañana, de forma inicial, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad y también ... debe salir en breve la ordenanza que regula la circulación por las zonas de bajas emisiones. Ambos documentos se presentan por parte del Ayuntamiento emeritense como claves para la gestión del tráfico en la capital extremeña, que, según ha dicho esta mañana el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acarrea «mucha preocupación» por los datos de siniestralidad vial.

El Consistorio, con el trabajo inestimable del subinspector de la Policía Local Miguel Ángel Paredes Porro, ha elaborado un informe que sostiene el inquietante panorama avanzado por Osuna en ese terreno. «No hay una sola mañana que me levante sin conocer el parte de algún accidente en la ciudad. Mérida presenta datos peores por encima de la media nacional en siniestralidad vial. Hubo 24 atropellos el año pasado y van 16 en lo que va de año. Y por eso vamos a adoptar todo tipo de medidas que reduzcan estos datos abrumadores», ha sentenciado el regidor, quien ha advertido que el Ayuntamiento debe cumplir con la normativa tanto estatal como europea que exige limitaciones de velocidad e instalación y activación de radares.

«Esto no es cosa del alcalde y mucho menos por un afán recaudatorio. Este Ayuntamiento ya no tiene deuda y sí 40 millones en los bancos. Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos. En lo que va de año, por ejemplo, ha sido atropellados 10 peatones, 4 ciclistas, 13 heridos leves en total...Y solo en un mes, se han puesto 1.000 denuncias por exceso de velocidad en la avenida Reina Sofía (el límite es de 50 kilómetros por hora)», ha empezado a enumerar.

Mérida tiene censados un parque móvil de 45.911 vehículos, a los que se suman los que a diario acceden a la capital extremeña por cuestiones de trabajo fundamentalmente. El subinspector Paredes ha detallado el informe de siniestralidad vial desde 2021 hasta agosto de este año y resalta que desde entonces se han instruido 252 atestados por superar una tasa de alcohol superior a los 0,60 mg/l. De ellos, 12 en lo que llevamos de año, con 23 conductores detectados que circulaban sin tener permiso en vigor, por sentencia y/o pérdida de puntos.

Además, hay cuatro atestados por velocidad excesiva considerada ya delito en la avenida Reina Sofía en el mes de agosto, con conductores que han circulado a 116 k/m (es el tope a partir se considera delito en zonas urbanas con velocidad limitada), 162, y dos a 121 kilómetros por hora.

Desde 2021 la Policía Local de Mérida ha instruido atestados que suponen 619 delitos, de ellos, 60 hasta agosto de este año. Con 279 siniestros viales con resultado de lesiones, graves y muy graves desde hace cuatro años (31 en este año). Personas fallecidas por atropellos ha habido 2 desde entonces, 1 en 2022 y otra en 2023.

De otro lado, desde 2022 se han incrementado los controles preventivos de alcoholemia, multiplicando por cinco los de años anteriores. Desde entonces hasta ahora se han realizado 4.420, 631 en lo que llevamos de año.

«Vamos a adoptar todo tipo de medidas que reduzcan estos datos abrumadores», ha insistido el alcalde. Preguntado por esas medidas concretas, avanzan que son de dos tipos, las pedagógicas y las controladoras que pueden derivar en sanción. En las primera ha englobado el incremento de la presencia de menores en el centro de educación vial y una campaña informativa del Ayuntamiento, además de recordar que existen 12 radares pedagógicos que informan, no multan, en caso de exceso de velocidad.

En la parte punitiva para el bolsillo de los infractores queda la instalación de nuevos radares, hasta 6 más, sumados al actual de la avenida Reina Sofía, que es el único que multa actualmente, ha dicho el alcalde emeritense. La aprobación de las zonas de bajas emisiones los activará en gran medida el próximo año.