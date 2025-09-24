HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El subinspector Paredes ofrece datos de siniestralidad vial. Enfrente, sentado, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna y de pie Felipe González, delegado de Tráfico. J. R. Romero

Osuna advierte de una siniestralidad vial «alarmante» antes de aprobarse el Plan de Movilidad de Mérida

En el último mes se han producido 995 infracciones por exceso de tráfico en Reina Sofía y 2024 terminó con 555 siniestros viales en la ciudad, de ellos 408 con daños materiales

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:27

El Pleno del Ayuntamiento de Mérida aprueba mañana, de forma inicial, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad y también ... debe salir en breve la ordenanza que regula la circulación por las zonas de bajas emisiones. Ambos documentos se presentan por parte del Ayuntamiento emeritense como claves para la gestión del tráfico en la capital extremeña, que, según ha dicho esta mañana el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acarrea «mucha preocupación» por los datos de siniestralidad vial.

