Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30

El pasado 9 de agosto sobre las 3 y cuarto de la madrugada, el radar pedagógico situado en la carretera de Don Benito, la EX-105 a su paso por Guareña, frente a la travesía El Royo, captó la velocidad de un vehículo a 132 kilómetros por hora.

Otro vehículo, el día 16 de agosto, a las 5 y media de la tarde, iba a 117 kilómetros por hora; y el día anterior, el 15 de agosto, otro vehículo a las 1 menos cuarto de la madrugada, iba a 113 kilómetros por hora. Y así un largo etcétera hasta llegar a las altas velocidades indicadas para el tramo de vía regulado a 30 kilómetros por hora, según datos almacenados en los servidores creados al efecto a modo de estudio.

El alcalde de Guareña, Abel González, pide prudencia y precaución, pues a cien metros del citado radar hay un paso de peatones. Se trata de un tramo con muchas entradas y salidas de vehículos y viandantes, y González advierte que a esas velocidades «hay una alta probabilidad de provocar accidentes».

Si bien es cierto, apunta el primer edil, la mayor parte de las captaciones, que son registradas en un servidor web, y no distingue el tipo de vehículos (moto, coche, etc.), «están dentro de la velocidad permitida para ese tramo y da tranquilidad, pero no es menos cierto, que hay varias captaciones de velocidad (indistintamente de la hora del día) que superan los 70 kilómetros por hora».

González recuerda que este tipo de radar pedagógico capta velocidad y la marca en el panel al conductor, pero no distingue el tipo de vehículos, ni multa, ni toma fotografías.

Por ello, el alcalde desde la red social lanza un mensaje para llamar a la prudencia y ser responsable en la conducción y en la circulación por esta vía a su paso por la localidad.