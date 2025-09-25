El exceso de velocidad provoca 1.000 denuncias en dos meses en Reina Sofía El alcalde está «muy preocupado» por los datos de siniestralidad en la ciudad, por encima de la media nacional, según un informe realizado

Un informe como muestra de realismo e inquietud. El Pleno del Ayuntamiento de Mérida aprueba hoy, de forma inicial, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y también debe salir en breve la ordenanza que regula la circulación por las zonas de bajas emisiones. Ambos documentos se presentan por parte del Gobierno local como claves para la gestión del tráfico en la capital extremeña. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, aseveró ayer que hay «mucha preocupación» por los datos de siniestralidad vial.

El Ayuntamiento, con el trabajo del subinspector de la Policía Local Miguel Ángel Paredes, ha elaborado un informe que sostiene el análisis avanzado tanto por Osuna como por Paredes en ese terreno. El estudio abarca desde el año 2020 hasta agosto pasado.

«Mérida presenta datos peores por encima de la media nacional en siniestralidad vial. Hubo 24 atropellos el año pasado y 16 en lo que va de año. Y por eso vamos a adoptar todo tipo de medidas que reduzcan estos datos abrumadores», sentenció el regidor. Advirtió de que el Ayuntamiento debe cumplir con la normativa tanto estatal como europea que exige limitaciones de velocidad e instalación y activación de radares.

«Esto no es cosa del alcalde y mucho menos por un afán recaudatorio. Este Ayuntamiento ya no tiene deuda y sí 40 millones en los bancos. Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos. En lo que va de año han sido atropellados 10 peatones, 4 ciclistas, 13 heridos leves en total...Y solo entre julio y agosto pasado se han puesto 1.000 denuncias por exceso de velocidad en la avenida Reina Sofía (el límite es de 50 kilómetros por hora)», enumeró.

Alcohol al volante

Mérida tiene censados 45.911 vehículos, a los que se suman los que a diario acceden a la capital extremeña por cuestiones de trabajo fundamentalmente.

El subinspector Paredes detalló que desde 2021 hasta agosto de este año se han instruido 252 atestados por presentar una tasa de alcohol superior a los 0,60 mg/l. De ellos, 12 en lo que llevamos de año, con 23 conductores detectados que circulaban sin tener permiso en vigor, por sentencia y/o pérdida de puntos.

La media de los positivos en los controles de alcoholemia se sitúa en 0,85 mg/l, una cifra muy por encima del límite legal. De otro lado, desde 2022 se han incrementado los controles preventivos de alcoholemia, multiplicando por cinco los de años anteriores. En lo que llevamos de años se han realizado 4.420, 631.

Además, hay cuatro atestados por velocidad excesiva considerada ya delito en la avenida Reina Sofía en agosto, con conductores que han circulado a 116 kilómetros por hora (el tope a partir del que se considera delito en zonas urbanas con velocidad limitada), 162 y dos a 121 kilómetros por hora.

Desde 2021 la Policía Local ha instruido atestados que suponen 619 delitos, de ellos, 60 hasta agosto de este año. Con 279 siniestros viales con resultado de lesiones, graves y muy graves desde hace cuatro años (31 en este año). Personas fallecidas por atropellos ha habido dos desde entonces, una en 2022 y otra en 2023.

Del informe se deduce que la edad media de las personas que cometen delitos de tráfico se sitúa en 39 años. Y casi todos los delincuentes viales son hombres, un 86% exactamente. Los delitos se cometen sobre todo en fin de semana –un 55% de ellos– y la franja de edad habitual es entre las 22.00 horas y las seis de la madrugada.

