Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
Se activarán una vez que la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones sea aprobada de manera definitiva por el Pleno municipal de Mérida
Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:29
En la avenida Emérita Augusta, en los últimos dos días, se ven a trabajadores sobre la mediana. Allí donde se ha instalado una cabina que ... en poco tiempo acogerá un nuevo radar para controlar la velocidad de los conductores que transitan por esa avenida. La Delegación de Policía Local confirma a HOY que se están «haciendo labores de homologación y puesta a punto de este radar».
A lo largo de 2026, posiblemente en el primer cuatrimestre del año, el Consistorio activará los nuevos radares cuyas cabinas ya están instaladas. Contendrán dispositivos de última generación para el control de la velocidad. Estarán en la calle Suárez Somonte y en las avenidas Luis Ramallo, la citada Emérita Augusta, Vía de la Plata, Lusitania y Los Milagros.
«Esta distribución busca optimizar el control en accesos clave y zonas de gran circulación, contribuyendo a reducir la velocidad media de los vehículos y a prevenir accidentes», explicó poco al finalizar el verano el Ejecutivo local.
Se pondrán en marcha una vez que la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones sea aprobada de forma definitiva por el Pleno, algo que debe ocurrir entre finales de año y enero. Hasta que eso ocurra, los dispositivos instalados en esas cabinas permanecerán en fase de preparación y pruebas técnicas, «para asegurar que su funcionamiento sea óptimo y ajustado a la legislación desde el primer día de aplicación».
En materia de Tráfico, este diario contó en octubre que se iba a perseguir el estacionamiento en doble fila a través de un sistema que ya usa el Ayuntamiento de Badajoz y pronto lo utilizará el de Mérida para su Policía Local. Se llama DeltaCar. Está formado por una plataforma en la que se ubican diferentes cámaras de captación de matrículas e infracciones.
Se coloca en el techo del vehículo policial mediante ventosas y cuenta con una PDA que se aloja en el interior del vehículo. Conecta con la plataforma de grabación mediante bluetooth. Esto hace que se convierta en un sistema portátil e intercambiable para su uso en cualquier coche de la Policía Local.
Doce radares pedagógicos que no sancionan
Aparte de los seis radares instalados y que multarán a los conductores que superen los límites de velocidad, el Ayuntamiento ha ubcado doce radares llamados pedagógicos. Muestran de manera visible y en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos y alerta sobre si se sobrepasa o no el límite establecido. «Su finalidad es concienciar a los conductores sobre el cumplimiento de los límites de velocidad, fomentar la conducción responsable y reducir la siniestralidad», excplicaba la Delegación de Policía Local hace dos meses. Lo que es evidente es que aunque no sancionen, sirven en muchos casos a moderar la velocidad media de los conductores. Ayudarán también a la disminución de las emisiones contaminantes derivadas de la circulación en la ciudad, según los objetivos marcados de la Zona de Bajas Emisiones, agrega el Consistorio. Nueve de estos equipos se han instalado en autobuses urbanos, para detectar automáticamente a los vehículos que estacionan de forma indebida en las paradas. Este control permitirá garantizar que las paradas se mantengan despejadas para el acceso de los usuarios.
