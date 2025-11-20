Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026

En la avenida Emérita Augusta, en los últimos dos días, se ven a trabajadores sobre la mediana. Allí donde se ha instalado una cabina que ... en poco tiempo acogerá un nuevo radar para controlar la velocidad de los conductores que transitan por esa avenida. La Delegación de Policía Local confirma a HOY que se están «haciendo labores de homologación y puesta a punto de este radar».

A lo largo de 2026, posiblemente en el primer cuatrimestre del año, el Consistorio activará los nuevos radares cuyas cabinas ya están instaladas. Contendrán dispositivos de última generación para el control de la velocidad. Estarán en la calle Suárez Somonte y en las avenidas Luis Ramallo, la citada Emérita Augusta, Vía de la Plata, Lusitania y Los Milagros.

«Esta distribución busca optimizar el control en accesos clave y zonas de gran circulación, contribuyendo a reducir la velocidad media de los vehículos y a prevenir accidentes», explicó poco al finalizar el verano el Ejecutivo local.

Se pondrán en marcha una vez que la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones sea aprobada de forma definitiva por el Pleno, algo que debe ocurrir entre finales de año y enero. Hasta que eso ocurra, los dispositivos instalados en esas cabinas permanecerán en fase de preparación y pruebas técnicas, «para asegurar que su funcionamiento sea óptimo y ajustado a la legislación desde el primer día de aplicación».

En materia de Tráfico, este diario contó en octubre que se iba a perseguir el estacionamiento en doble fila a través de un sistema que ya usa el Ayuntamiento de Badajoz y pronto lo utilizará el de Mérida para su Policía Local. Se llama DeltaCar. Está formado por una plataforma en la que se ubican diferentes cámaras de captación de matrículas e infracciones.

Se coloca en el techo del vehículo policial mediante ventosas y cuenta con una PDA que se aloja en el interior del vehículo. Conecta con la plataforma de grabación mediante bluetooth. Esto hace que se convierta en un sistema portátil e intercambiable para su uso en cualquier coche de la Policía Local.