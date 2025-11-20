Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz

Susto en Badajoz entre los conductores, muchos han denunciado este jueves que han visto un nuevo radar en la avenida de Elvas, la vía ... principal que recorre la Margen Derecha y lleva a la frontera. En efecto esta zona contará con un nuevo radar, pero no es lo que piensan los vecinos y ha causado tanta alarma.

El miedo de los conductores ha sido injustificado. No les han multado y no les van a multar. El nuevo radar de la avenida de Elvas es un radar de tramo, pero será pedagógico, es decir, solo informará a los pacenses de su exceso de velocidad, sin emitir multas.

Además se trata de un dispositivo temporal. Lo va a instalar la Dirección General de Tráfico (DGT) pero con motivo del congreso que celebrará en Badajoz la semana que viene sobre seguridad vial. Así lo confirma el Ayuntamiento de Badajoz que también especifica que se trata de un radar de tramo y pedagógico, por lo que no habrá sanciones en ningún caso.

Los radades de tramo funcionan de forma distinta a los convencionales, no miden la velocidad de un coche en un punto concreto. Esta compuesto por dos detectores situados en ambos extremos de un tramo de carretera, en este caso al principio y al final de una avenida. Leen la matrícula y detectan cada coche. Cuando un vehículo pasa por ambos dispositivos los radas de tramo calculan la velocidad media de cada vehículo en dicho tramo y sancionan a los que superan el límite de velocidad establecido.

Actualmente solo hay un radar fijo en la Margen Derecha, se trata de la cabina instalada también en la avenida de Elvas, frente a la Urbanización Guadiana.

Congreso de seguridad vial

En cuanto al evento que hará que esta vía tenga también un radar de tramo, los organizadores son la Dirección General de Tráfico (DGT), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Badajoz. Van a celebrar el «VIII Encuentro de ciudades por la seguridad vial y la movilidad sostenible» que será los días 27 y 28 de noviembre de 2025, en Ifeba. Habrá distintas actividades entre ellas el experimento con el radar de tramo de la avenida de Elvas.

«Este encuentro se consolida como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias en torno a la seguridad vial, movilidad sostenible y la transformación urbana, reuniendo a responsables públicos, profesionales y organizaciones comprometidas con el futuro de nuestras ciudades», afirman sus organizadores.

Los radares de tramo no suelen estar instalados en ciudades, sino en carreteras nacionales y principalmente autovías. Sin embargo sí que hay detectores de este tipo en capitales importantes, incluso en zonas con rotondas como la avenida de Elvas y estos dispositivos han logrado que se reduzca la velocidad en las áreas en las que se han instalado.

Según las últimas estadísticas de la Policía Local, que publicó HOY este verano, de los cuatro radares fijos que hay en Badajoz, el que más sanciona infractores es el del Puente Real donde se detectaron 4.581 infracciones en 2024, es decir, doce multas al día.

En la avenida de Elvas, por donde también pasó el dispositivo en 2024, se sumaron otros 1.959 sanciones (cinco al día) y en la Circunvalación se produjeron 1.528 (cuatro cada jornada). El radar que menos faltas 'cazó' fue el de la autopista que detectó 406 infracciones el año pasado.

A esto se suma que la Policía Local de Badajoz cuanta con radares móviles que puede colocar en distintos puntos de la ciudad.