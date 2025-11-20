Todo lo que debes saber sobre la baliza V16: el cambio polémico que afectará a todos los conductores en 2026

Tuanbyte Badajoz Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

La baliza V16 será obligatoria en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026, eliminando la obligatoriedad de llevar triángulos de emergencia en nuestro vehículo.

Este dispositivo luminoso promete aumentar la seguridad vial y reducir atropellos en carretera, pero su implantación ha generado controversia: no todos los modelos serán válidos, hay riesgo de multas y miles de conductores aún desconocen los requisitos reales exigidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

¿Qué es la baliza V16 y para qué sirve?

La baliza V16 es un dispositivo de luz intermitente amarilla que se coloca en el techo del coche, o en un lateral si el techo es impracticable, cuando se produce una avería o accidente. Permite señalizar la detención sin bajar del vehículo, aumentando la seguridad del conductor.

Las que serán válidas a partir de 2026, incluyen geolocalización automática y conexión con la plataforma DGT 3.0, que envía la ubicación exacta del vehículo averiado.

¿Cuándo será obligatoria y qué pasará con los triángulos?

Desde el 1 de enero de 2026, los triángulos dejarán de ser un elemento válido para señalizar averías en carretera. Hasta entonces, los conductores pueden usar ambos sistemas, pero la baliza V16 conectada será la única reconocida por la normativa a partir de esa fecha.

No llevarla podrá suponer una multa de hasta 200 euros y, en caso de accidente, podría influir en la responsabilidad civil o cobertura del seguro.

Polémica: precios, homologación y desinformación

La transición a la baliza V16 ha desatado una tormenta de críticas. Muchos conductores se quejan del precio (entre 25 y 50 euros, según modelo), de la confusión en las tiendas —donde aún se venden modelos no conectados— y de la falta de información clara por parte de algunos fabricantes.

Además, se ha detectado un mercado paralelo de dispositivos falsos o sin conexión real a la DGT, lo que podría dejar a miles de conductores en situación irregular cuando llegue la fecha límite.

Multas y posibles sanciones

Activar la baliza sin motivo justificado —por ejemplo, sin que haya un accidente o avería— puede acarrear multas que superan los 1.500 €, según advierten algunos expertos en seguridad vial.

Además, conducir sin la baliza homologada a partir de 2026 será motivo de sanción, con importes similares a los de no llevar los triángulos actualmente.

Ventajas y dudas de seguridad

La DGT defiende que la baliza reduce el riesgo de atropello al evitar que el conductor tenga que salir del vehículo.

Sin embargo, asociaciones de conductores y técnicos en seguridad vial han señalado problemas de visibilidad diurna, fallos en la cobertura de conectividad en zonas rurales y retrasos en la validación de las señales enviadas al sistema DGT 3.0.

¿Cómo elegir una baliza V16 homologada?

1 Comprueba que esté conectada (con chip GPS y eSIM integrada). 2 Busca la etiqueta de homologación con código de la DGT. 3 Evita las versiones antiguas o “no conectadas” que se vendían antes de 2023. 4 Consulta la web del fabricante para confirmar que figura en el listado oficial de la DGT. 5 Guárdala en un lugar accesible del coche, como la guantera o el lateral de la puerta.

¿Qué hacer antes de 2026?

Hasta el 31 de diciembre de 2025 podrás seguir usando los triángulos, pero es recomendable anticiparte al cambio.

Revisa tu vehículo, infórmate sobre modelos homologados y asegúrate de tener una baliza V16 conectada antes de final de año.

Conclusión

El cambio de los triángulos por la baliza V16 marca un antes y un después en la seguridad vial en España.

Aunque la medida promete salvar vidas, su implantación llega con polémica, desinformación y dudas técnicas.Lo que está claro es que, si conduces, tendrás que adaptarte antes del 1 de enero de 2026.