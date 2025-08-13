Rescatados 19 vecinos de Cabezabellosa que permanecían encerrados en el pueblo Medios de Andalucía y Madrid ayudarán a Extremadura en las labores de extinción del incendio de Jarilla, que sigue activo y descontrolado

Ana B. Hernández Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:17 | Actualizado 23:45h. Comenta Compartir

El dispositivo de rescate de los vecinos de Cabezabellosa que habían ignorado las indicaciones de desalojo de la población ha finalizado con la evacuación de 19 vecinos. No hay seguridad de que sean todos los que habían optado por continuar en sus casas, pero sí son la inmensa mayoría. Todos ellos han atendido la petición de la Junta y han colaborado con el personal que ha acudido hasta el pueblo para poder abandonarlo.

Una decisión precisa porque las llamas siguen cercando la localidad por un incendio que continúa activo y descontrolado y en el que durante esta noche se trabajará para intentar evitar que vaya a más. No obstante, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en la última actualización de la situación del fuego que acaba de hacer, ha reconocido que «será muy complicado consolidar parte del perímetro», que ya supera las 1.200 hectáreas.

Especialmente será difícil, ha explicado, «porque a partir de las cuatro o cinco de la madrugada se esperan rachas fuertes y muy fuertes de viento, de hasta 50 kilómetros por hora, lo que hace muy complicado luchar contra las llamas».

Los medios aéreos comenzarán a trabajar sobre el terreno desde primera hora mañana y a los 300 efectivos que ya están se sumarán una nueva unidad de la UME y medios de las comunidades de Andalucía y Madrid, que viajarán hasta Extremadura para colaborar en las labores de extinción de un incendio que obliga a mantener evacuadas las localidades de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia.

Daños materiales

Abel Bautista ha agradecido a los últimos evacuados de Cabezabellosa que esta vez sí hayan colaborado, pero ha mostrado sus dudas por que hayan salido todos los que optaron por permanecer en sus casas, «me temo que alguno quedará en su vivienda», y ninguna sobre la posibilidad de que vecinos de Jarilla continúen en el pueblo. «Les pido que hagan una reflexión: por encima de los bienes materiales es preciso salvaguardar lo más preciado que tenemos, que es la vida», ha dicho el consejero para animarles a dejar sus casas y ponerse a salvo porque el incendio, ha insistido, está descontrolado y se desconoce en este momento cuál será su evolución.

Por ahora ha ocasionado ya daños materiales. «Ha habido daños en algunas viviendas y vehículos, pero menos de lo esperado en Cabezabellosa. No obstante, hasta que no haya seguridad para subir al pueblo, no podemos hacer una evaluación».

Por segunda noche consecutiva, los vecinos de estos tres pueblos de la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla continuarán evacuados. Son más de 700, algunos están alojados en casas de familiares y amigos y en torno a 300 entre el pabellón de la Ciudad Deportiva y el seminario de Plasencia, y la residencia de Baños de Montemayor.

19 incendios

Extremadura lucha contra el fuego desde la tarde del martes, cuando la tormenta seca que llegó a la región arrojó más de 600 rayos provocando numerosos incendios en el territorio, especialmente en la zona norte cacereña.

Según Abel Bautista, en esta última jornada son 19 los incendios que se han producido, pero Jarilla es el que presenta una peor situación por sus dimensiones y estado. El resto de los fuegos que han ido surgiendo están estabilizados o con una evolución favorable para su consolidación.

Es el caso, entre otros, de los fuegos de Casares de Hurdes, «cuyo perímetro ya está estabilizado», y el de Malpartida de Plasencia que ha afectado en una mínima parte al Parque Nacional de Monfragüe, «que está estabilizado completamente».