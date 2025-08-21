La alcaldesa de Hervás ante el final de la pesadilla: «Ya por fin se ve el Pinajarro» El humo se va alejando y Gloria Vizcaíno celebra que el pueblo ya haya vuelto a la normalidad, tenga todos sus restaurantes abiertos y, aunque asume que no será como otros años, asegura que habrá Otoño Mágico del Ambroz

J. López-Lago Jueves, 21 de agosto 2025, 14:18

La alcaldesa de Hervás, Gloria Vizcaíno, cree que es «cuestión de horas» que el fuego del incendio de Jarilla que se ve desde la localidad sea apagado y perimetrado y el humo deje de ser parte del paisaje. «Ya vemos nuestro Pinajarro», ha dicho esta mañana a HOY en tono optimista, ya que el pico que preside el Valle del Ambroz lleva días amenazado por las llamas. El pueblo, que en verano triplica su población y roza los diez mil habitantes, fue confinado durante dos días por culpa del humo y el lunes por la noche se levantó la prohibición de salir de las casas, aunque a las viviendas diseminadas por el extrarradio -«bastantes, según la alcaldesa-, aún no se puede volver desde que fueron evacuadas el pasado fin de semana.

En cualquier caso, la principal población del Ambroz va dejando atrás una pesadilla que comenzó hace diez días en Jarilla, desde donde las llamas causadas por un rayo avanzaron por el Valle del Jerte y luego pasaron hacia el del Ambroz. A día de hoy, la situación ya es muy diferente. «Hervás ya funciona con normalidad, los restaurantes están todos abiertos y llenos y no hay humo en el pueblo, solo se ve en lo alto de la sierra, aunque dependemos del viento», ha descrito de manera prudente.

A Vizcaíno no le consta que haya habido daños materiales, pero sabe que en los próximos días habrá que revisar los alrededores del pueblo que se han quemado para confirmarlo. Lo que sí asume es que gran parte de las privilegiadas vistas de Hervás se han visto afectadas por las llamas. Pero esto no impedirá que la localidad afronte lo que se denomina 'Otoño Mágico del Ambroz', que lleva celebrándose 24 años, es Fiesta de interés Turístico Internacional y, entre finales de octubre y primeros de diciembre, es famoso por sus rutas entre castaños, sus setas y por su amplio programa de actividades.

«Tendremos Otoño Mágico en el valle -ha declarado a HOY la alcaldesa de Hervás- y habrá vida con normalidad, aunque está claro que se notará algo de lo que ha pasado porque ha sido muchísimo el efecto del fuego en nuestra sierra, pero esto no impedirá que lo afrontemos con toda la normalidad que programa que ya iremos viendo, espero que haya poca diferencia con otros años», ha indicado sobre esta iniciativa que involucra a ocho pueblos: Abadía, Gargantilla, Casas del Monte, Segura de Toro, Hervás, Baños de Montemayor, Aldeanueva del Camino y La Garganta cada uno con sus propios atractivos.