Así trabaja la unidad especial de drones de la Guardia Civil en el incendio de Jarilla Utilizan drones con cámaras térmicas y radiación infrarroja para localizar focos de calor, confeccionar mapeos del terreno y rastrear aeronaves no tripuladas que no estén autorizadas

María Fernández Cáceres Jueves, 21 de agosto 2025, 08:36 | Actualizado 08:58h. Comenta Compartir

Su misión es coordinar los medios aéreos no tripulados. La unidad especial de drones y anti-drones del servicio aéreo de la Guardia Civil se ha desplazado al incendio de Jarilla y trabaja conjuntamente con un equipo Pegaso territorial.

El objetivo es que se sigan las directrices e indicaciones de la Benemérita en el uso seguro de drones y controlar la zona frente a posibles operaciones no autorizadas.

Para ello, utilizan drones de altas capacidades que tienen cámaras térmicas y radiación infrarroja. Estos sensores localizan los focos de calor (objetos, animales y personas emiten este tipo de radiación) y confeccionan mapeos del terreno. Los sistemas detectan y rastrean drones no autorizados.

De esta manera se recopila la información detallada en tiempo real para los equipos de extinción. Asimismo, se pueden generar instrucciones precisas para actuar con la máxima seguridad, según explica la Guardia Civil.

Hace dos días, el equipo Zeus del servicio aéreo también trabajó en el incendio de Jarilla coordinando los sistemas de aeronaves no tripuladas desplegadas en la zona del fuego. Así, se colabora desde el aire localizando focos activos y detectando posibles zonas calientes mediante las cámaras térmicas.

También se elaboran fotometrías del terreno con el objetivo de precisar las áreas de riesgo, apoyando de esta manera a los equipos de emergencia y extinción que participan en el operativo.

El trabajo de la Benemérita en los incendios forestales abarca muchos ámbitos, desde la ayuda a las personas evacuadas hasta el acompañamiento a los ganaderos que necesitan alimentar a sus animales incluso encargándose ellos mismos de abastecer de agua y comida a los animales de algunas explotaciones y de regar algunas parcelas.

Llevan a cabo diversas actuaciones tanto por tierra como por aire, ejecutando las directrices del mando único, incluso el combate directo contra el fuego como ocurrió el pasado lunes. Una patrulla del Seprona que realizaba labores de seguridad se topó con un incendio en el término municipal de Hervás, por lo que intervinieron tratando de sofocar las llamas hasta que llegaron los medios de extinción.

El incendio declarado en Jarilla en la tarde-noche del pasado día 12 está requiriendo de la colaboración de todos los recursos posibles disponibles. Cerca de medio millar de efectivos participan en la extinción del incendio, incluidos medios de varias comunidades autónomas, el Gobierno, Alemania y Eslovaquia).

En el día de ayer intervinieron 24 unidades de bomberos forestales, entre ellos, 26 medios aéreos, siete equipos de maquinaria pesada, seis agentes y seis técnicos. Respecto a la Guardia Civil, participaron 112 agentes.

El fuego ha arrasado más de 15.000 hectáreas en estos días. Las últimas novedades indican que la estrategia para combatir las llamas ha funcionado en la zona de Hervás y que el frente en Jerte ralentiza su avance.

No obstante, aunque la ola de calor ha finalizado y se preveía que perdiera fuerza, el viento hizo que la anterior madrugada el incendio saltara las líneas de defensa y se complicara de nuevo la situación en Hervás. Desde el comienzo, las condiciones meteorológicas han complicado la extinción del incendio.