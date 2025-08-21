El PSOE extremeño pide un pleno monográfico sobre la gestión de la extinción de los incendios Vox reclama a Guardiola que decrete el nivel 3 de emergencia por los incendios «descontrolados» en la región

El PSOE de Extremadura exige explicaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre la gestión de su gobierno en la extinción de los incendios que se han registrado en la región durante este mes de agosto.

En este sentido, los socialistas registrarán una petición en la Asamblea de Extremadura con este fin, para que miembros del gobierno se expliquen a este respecto tal y como permite el reglamento, así como pedirán un pleno monográfico sobre este asunto.

«Una vez controlados los fuegos y conocido que el de Jarilla, el mayor incendio que ha sufrido Extremadura, está perimetrado, los socialistas consideran necesarias las explicaciones del ejecutivo de Guardiola para que la ciudadanía extremeña conozca cuál ha sido la gestión del gobierno del PP y se despejen posibles dudas acerca de la misma«, indica en nota de prensa el PSOE regional, que recoge Europa Press.

La formación considera que «la transparencia debe estar por encima de todo» en cualquier cuestión que atañe a la gestión pública y mucho más en cuestiones como éstas, donde, además, la vida de las personas se ve amenazada«.

En este sentido, el PSOE quiere que los 'populares' detallen por qué no fue solicitado el nivel 3 de Emergencia en momentos «críticos, con numerosos focos activos y cientos de personas evacuadas de sus casas», y que la Junta aclare en qué momento y qué tipo de ayuda fue solicitada al Gobierno de España.

Asimismo, a su juicio Guardiola debería explicar cuándo fue solicitada la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, o aclarar otras cuestiones que estos días se van conociendo como «la movilización o no de un retén de bomberos en el norte de Cáceres que ha denunciado no haber sido activado en los peores momentos del incendio de Jarilla».

Al mismo tiempo, el PSOE considera que, pasados los días «críticos», tendría que ser la presidenta extremeña quien diese explicaciones a petición propia en la Asamblea.

Vox pide el nivel 3

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado este miércoles a la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, que decrete el nivel 3 de emergencia ante los incendios «absolutamente descontrolados» que afectan a la comunidad autónoma.

El dirigente extremeño ha denunciado, en un mensaje publicado en la red social 'X', que la situación que atraviesa Extremadura con los incendios es «gravísima», por lo que ha exigido el nivel 3 de emergencia «de manera inmediata» ante «la manifiesta incapacidad del gobierno del PP de Extremadura y María Guardiola para gestionarlos.

La declaración del nivel 3 de emergencia de interés nacional significa que la situación supera las capacidades de respuesta de las comunidades autónomas afectadas, requiriendo la coordinación directa por parte del Estado.

La dirección de la emergencia correspondería al Ministro del Interior, quien asume la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales disponibles en el ámbito territorial afectado.