David Sánchez declara que no tenía oficina porque no era necesaria para su trabajo

Hora y media de declaración en la que David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno de España, ha respondido a todas las preguntas que le han planteado la jueza de instrucción, la fiscal adscrita a su caso y el abogado que lo defiende, Emilio Cortés. Y dos titulares: David Azagra confirma que no tenía despacho porque no resultaba necesario, y que ha trabajado de forma incansable desde el puesto de alta dirección que se le confió en 2017.

De estas dos circunstancias ha hablado este jueves su letrado, que pocos minutos antes de las 9 de la mañana ha entrado en los juzgados a bordo del turismo en el que viajaba David Sánchez como copiloto.

Dice Emilio Cortés que no accedieron por la puerta trasera como lo hacen «los malos árbitros», sino que eligieron esa vía de entrada por simple precaución tras leer en las redes sociales amenazas contra David Sánchez y contra el letrado que lo defiende. «Yo ya no estoy para que me tiren piedras», ha dicho el letrado.

Una vez dentro, Cortés ha acompañado y ha preguntado a su representado, quien ha confirmado que en el período investigado no tuvo despacho en la Diputación de Badajoz. «La oficina no tenía espacio físico porque era una manifestación, un espejo de su puesto de trabajo. Esa bifurcación que se trata de establecer es absolutamente ficticia y malintencionada», ha defendido Cortés.

«La Ópera Joven era una forma de acercar esa práctica a los alumnos del conservatorio, era otro modo de llamar a lo mismo, porque además, se metía en otras artes escénicas como la danza y el teatro, todo tiene su sentido y está documentado», ha proseguido el letrado antes de insistir en que la plaza de alta dirección a la que concurrió «se creó de acuerdo con las disposiciones del derecho administrativo en materia de dotación de cargos de alta dirección».

En ese momento los periodistas le han insistido sobre el supuesto 'enchufismo' en la adjudicación de la plaza, a lo que ha respondido el letrado poniendo un ejemplo de la vida real. «¿Cómo va a explicar eso? Es como si me organizáis una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca». De ese modo ha descartatado que David Sánchez pudiera saber de antemano que habían pensado en él para ocupar esa plaza.

Resume Cortés la declaración del hermano del presidente del Gobierno aportando otros pasajes de su declaración: David Sánchez se enteró de la plaza por Internet, «como nos enteramos todos los funcionarios», y se enteró cuando estaba en Milán, justo después de terminar un máster y cuando estaba sin trabajo. «El hombre quería ganarse la vida, y eso parece que a determinada gente no le agrada mucho».

«Esto es un castillo de naipes que se van cayendo, lo del absentismo ya está olvidado y tampoco le han preguntado por sus declaraciones de la renta, eso también está ya olvidado», ha concluido visiblemente satisfecho con lo ocurrido este jueves en los juzgados de Badajoz.