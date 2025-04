Manos Limpias: «Ha quedado absolutamente claro que Sánchez no ha ejercido funciones de coordinación»

«Este señor no ha ejercido funciones de coordinación, creo que ha quedado absolutamente claro, que es el puesto para el que se le contrató». ... Así de tajante se ha mostrado este miércoles José María Bueno, el abogado de Manos Limpias en el proceso judicial que busca aclarar si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de los conservatorios en 2017.

Este miércoles han comenzado las declaraciones de los testigos citados por la responsable del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Esta ha preguntado a los testigos de quién partió la iniciativa de crear el puesto de trabajo como coordinador de los conservatorios y se ha centrado también en la posterior modificación a director de la oficina de Artes Escénicas.

Las declaraciones se han realizado a puerta cerrada porque forman parte de la instrucción, la fase previa a decidir si existe juicio oral o, por el contrario, archiva la causa nacida de una denuncia de Manos Limpias y a la que posteriormente se sumaron otras organización y partidos como Vox y PP.

Para el abogado de Manos Limpias «se va acreditando parte de lo que habíamos denunciado y objeto de querella. Este señor no ha ejercido funciones de coordinación, creo que ha quedado absolutamente claro, que es el puesto para el que se le contrató. La coordinación es una figura formal que no se ha cumplido jamás».

Este miércoles han testificado los tres directores de los conservatorios en los últimos siete años y los funcionarios de Hacienda que elaboraron el informe sobre la situación fiscal y económica del hermano del presidente del Gobierno, que usa el nombra artístico de David Azagra.

La investigación trata de aclarar si la Diputación amañó la plaza para el director de orquesta. Según el abogado de Manos Limpias, las declaraciones de los testigos han probado que «no hubo un tribunal, fue una designación directa y no ha habido proceso selectivo y al parecer no tenía la formación debida, algo que seguiremos investigando». En las testificales se ha indicado que no es profesor de música, aunque sí director de orquesta. Es, también, licenciado en Económicas.

Para José María Bueno, los testigos han subrayado que «el trabajo para el que fue contratado (el hermano de Pedro Sánchez) no se ha cumplido y partiendo de esta base seguiremos efectuando acciones».